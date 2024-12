Alberto Fernández no se presentará en Comodoro Py para defender su pedido de recusación a Julián Ercolini

El ex presidentefinalmente no asistirá este jueves a los Tribunales de Comodoro Py para presentar sus argumentos para recusar al juezen la causa por violencia de género iniciada por la ex primera dama Fabiola Yañez.Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas queFernández había pedido separar al magistrado por considerarlo “parcial”, mientras que Ercolini lo había rechazado, pero la decisión debe ser confirmada por la Cámara Federal.Según se informó, hasta que eso suceda, el juez suspendió el llamado a declaración indagatoria al que lo había citado al ex mandatario para el 17 de diciembre, instancia que Fernández logró retrasar para tener tiempo para llevar a cabo su estrategia judicial.Ercolini decidió que la declaración se suspenda de forma indefinida hasta que se resuelva la recusación que hizo Fernández en su contra, por lo cual no fijó fecha y deberá esperar la respuesta del tribunal superior. En la causa,y, según la denuncia, las agresiones incluyeron acoso, insultos y otros comportamientos que afectaron la salud de la ex primera dama y también de su hijo, Francisco.Y es que en una nueva entrevista con el medio español OK Diario, la exprimera dama lo acusó de continuar ejerciendo violencia psicológica sobre ella y sobre el hijo que tienen en común. Según Yañez, su vínculo estuvo marcado por violencia psicológica, manipulación mediática y conflictos legales que aún persisten.Según el testimonio de Fabiola,"Lo que está sucediendo es queConstantemente envía mensajes diciendo: ‘¿Por qué no pusieron a Francisco?’ o ‘Francisco no habló bien conmigo’. Llega a escribir los mismos mensajes hasta dos veces al día. Todo esto me hace revivir el maltrato que yo sufría antes., denunció al tiempo que señaló: "Gracias a Dios mi hijo es demasiado pequeño para darse cuenta, pero yo no puedo seguir recibiendo este tipo de mensajes todos los días, y a veces hasta dos veces por día".Además, grabaciones revelaron comportamientos inadecuados por parte de Fernández, quien habría recriminado al niño enfermo con frases como: "¡Si no me vas a hablar, no me llames!". Estas actitudes llevaron a la exprimera dama a presentar una denuncia respaldada por un equipo de psicólogos. "El mes pasado, junto a mis abogados, presentamos una denuncia tras consultarlo durante meses con un equipo de psicólogos. El motivo es la manera inadecuada en que él se dirige a Francisco", detalló.