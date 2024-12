No te faltan excusas, siempre las tenés, te faltan cojones: Santillán cruzó a Villarruel por la dieta de los senadores

Quise responder al Twitt sobre la imposibilidad que manifiesta Victoria de no poder hacer nada con el aumento de dieta de los senadores, y me encontré que me tiene bloqueada, bueno, de ser así al menos por acá en este comentario voy a expresar una opinión, aunque no pueda hacerlo… https://t.co/UIf18YVNXx pic.twitter.com/fcj35eLnvX — Juliana Santillán Juárez Brahím (@SantilanJuli223) December 26, 2024

La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA)apuntó contra la vicepresidenta,, por la “imposibilidad” para frenar el aumento en la dieta de los senadores y le señaló "te faltan cojones".“No te faltan excusas, siempre las tenés, te faltan cojones, lo único que hay que hacer es seguir la firmeza de un Gobierno que está decidido a enfrentar los privilegios y eliminar a los vivos de siempre, ¿tanto te cuesta estar a la altura?”, la acusó Santillán a Villarruel en un posteo en su cuenta de X donde indicó que quiso responderle a la mandataria “directamente”, pero se encontró con que “la tenía bloqueada” y lo documentó con una captura de pantalla.En su posteó le dijo a la vicepresidenta: “Mirá Vicky Villarruel, aunque no me puedas leer porque me bloqueaste,. Y a los que le dijeron que no se podía hacer lo que era necesario, argumentando excusas burocráticas, les ten el principio de revelación”.Además, indicó que hay que “seguir la firmeza de un Gobierno” porque el Presidente “está decidido a enfrentar los privilegios y eliminar a los vivos de siempre”. “Tanto te cuesta estar a la altura?”, añadió.“Si no tenés las herramientas, generá nuevas. Los objetivos son lo primero y no, sentada desde una poltrona, decir: no puedo”, concluyó Santillán.Los dichos de Santillán se suman a respaldar lo que el propio jefe de Estado sostuvo en declaraciones a Neura, un video que la legisladora sumó a su posteo, donde el Presidente había dicho por su vice: “Ella dice que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem) hace… les recortó un montón de privilegios. Qué se yo. Yo no estoy en esa silla. Yo estoy en la silla eléctrica”.