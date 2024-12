Bullrich criticó a Macri por el desdoblamiento de las elecciones y subrayó que "la doble campaña no sirve"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó la propuesta de Jorge Macri de desdoblar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, afirmando que "no tiene sentido".

En declaraciones radiales, Bullrich argumentó que "la Argentina tiene que votar sólo una vez, todo junto", advirtiendo que un desdoblamiento implicaría un gasto adicional y una "doble campaña". Además, subrayó que a la sociedad le conviene que todas las elecciones se realicen en un solo día, sugiriendo que la separación de las votaciones responde a un intento de mantener el poder político. Bullrich cuestionó la relevancia de votar por legisladores locales de manera separada, indicando que esta decisión favorece más a la política que a la ciudadanía."La Argentina tiene que votar sólo una vez, todo junto, si se desdobla la elección se gasta el doble, se realiza una doble campaña, no tiene sentido", afirmó Bullrich que fue candidata de Cambiemos en 2023 compartiendo el mismo espacio político que Jorge Macri, y dijo que "a la sociedad le conviene que sean todas (las elecciones) en un día", y advirtió que desdoblar "es como decir 'Me quiero guardar el poder y por eso trato de hacer una elección en la que me vaya mejor'".