Milei celebró el Janucá judío con todo su Gabinete, salvo Villarruel

El presidente Javier Milei convocó esta noche a los ministros del Gabinete Nacional a que asistan a una cena en la Quinta de Olivos para realizar un balance de año y celebrar Janucá Sameaj, la festividad judía de las Luminarias.El jefe de Estado y su hermana Karina Milei fueron los anfitriones del encuentro que se llevó a cabo en la residencia presidencial ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde asistieron Guillermo Francos (Jefe de Gabinete), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Gerardo Werthein (Cancillería). Más temprano recibió a los radicales dialoguistas.El vocero presidencial Manuel Adorni compartió una imagen junto al Presidente y los ministros. "Gran momento, gran año, gran futuro. Fin", tuiteó. Junto a los funcionarios estuvieron Santiago Caputo y Damian Reidel, además de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. Según averiguó el portal Ámbito la invitación tenía como objetivo hacer un balance de la gestión, pero no todos los primeras líneas fueron invitados al convite.La cena se llevó adelante con motivo de celebrar la festividad judía en la que se conmemora la reedificación del Segundo Templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el Imperio seléucida. Tras lograr la independencia judía, llevaron adelante una purificación de dioses paganos en el Templo. Para ello lograron encender el candelabro del lugar durante ocho días con aceite suficiente para uno sólo. Lo que fue considerado un milagro en la tradición judía.En las últimas horas, el presidente aprovechó la celebración navideña para compartir un saludo en sus redes sociales en el que relacionó la festividad católica con el judaísmo. "Feliz Navidad, Januca Sameaj", dijo en su cuenta de "X", acompañado de un rabino y un Papa Noel.El saludo llamó la atención a varios usuarios en las redes sociales. Históricamente, se trata de una tradición católica, mayoritaria en Argentina, que festeja el nacimiento de Jesús Cristo y, hace un tiempo, se unió a la historia de Papa Noel. Por este motivo, la comunidad judía no participa de la conmemoración porque no reconoce a Jesús como el legítimo hijo de Dios. Sin embargo, no es caprichoso el posteo del Presidente. Este año el 25 de diciembre coincide con el inicio del festejo tradicional del Januca Sameaj, la fiesta judía de las luces que dura ocho días y ocho noches.Durante la jornada, el mandatario encabezó una serie de reuniones en la Casa de Gobierno. El más resonante fue el que llevó a cabo junto a los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) expulsados del partido por colaborar con sus votos para blindar el veto sobre las leyes de movilidad jubilatoria y de financiamiento de las universidades -iniciativas que habían sido impulsadas por el bloque al que pertenecen-.Según pudo reconstruir Ámbito, durante la reunión solicitada por los radicales se exploraron acuerdos legislativos y electorales de cara al 2025. Respecto a los primeros, vale recordar que el encuentro tuvo lugar en momentos en los que el Gobierno insiste con su reforma electoral, que incluye un proyecto para eliminar las PASO.Este jueves, Milei también se mostró junto al exjugador de fútbol y legendario goleador del Club Atlético Boca Juniors Martín Palermo desde el balcón de la Casa Rosada. Ambos saludaron sonrientes y los acompañó la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Palermo, actual entrenador del Olimpia de Paraguay, estuvo acompañado de su actual esposa Lorena Barrichi y de su hijo más chico, Gianluca. El actual DT está de vacaciones en la Argentina junto a su familia, luego de un importante cierre de año en el club paraguayo, al que consagró campeón del Torneo de Primera División.