El Gobierno volvió a pedir la liberación del gendarme detenido en Venezuela: "No es un terrorista"

En el marco de una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este viernes que el gendarme detenido en Venezuela "no es un terrorista", como lo acusa la Justicia de ese país en donde fue arrestado el 8 de diciembre."Nahuel Gallo no es un terrorista, es un ciudadano argentino, que fue a Venezuela como papá", subrayó Bullrich junto al canciller Gerardo Werthein tras la reunión con familiares del detenido.En esa línea, los funcionarios del gobierno de Javier Milei rechazaron la acusación de Venezuela sobre el gendarme Nahuel Gallo y expresaron que se trata de un "invento horrible"."Gallo entró con todos los papeles legales, hizo todos los trámites que tenía que hacer y hasta pagó las tasas que había que pagar. Fue legal. Lo que no fue legal fue cómo lo secuestraron en la frontera", precisó la ministra de Seguridad, y agregó: "Queremos que sea devuelvo a la Argentina de manera inmediata".Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores expresó: "Nahuel pasó de ser un secuestrado de manera ilícita, de paradero desconocido, a ser reconocido por el Gobierno”, aseguró Werthein."La Argentina está haciendo todo lo posible por el gendarme", aseguró Werthein y agradeció la cooperación del gobierno de Lula Da Silva.La mamá de Nahuel, Griselda Heredia, aseguró entre lágrimas durante la conferencia: “Es duro, como mamá, que lo acusen de algo que uno sabe que no es así. Y al señor Maduro quiero pedirle que haga lo posible, que se vean bien los papeles, está todo legal; que lo larguen, que lo dejen venir a la Argentina. Es una situación que no es fácil, es muy dolorosa”.