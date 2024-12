Jorge Macri volvió a despegarse de una alianza electoral con La Libertad Avanza: No creo que el único camino sea la unidad

El jefe de Gobierno porteño,, defendió hoy su decisión de desdoblar las elecciones legislativas de 2025 al señalar que es una medida que favorece la discusión independiente de los temas locales y nacionales. También aprovechó para enviarle un mensaje a La Libertad Avanza (LLA):“”.El alcalde porteño insistió en la suspensión de las PASO a nivel nacional y local como una forma de reducir costos y garantizar un sistema electoral más eficiente.“. Que La Libertad Avanza (LLA) convoque a sesiones extraordinarias y se eliminen las PASO a nivel nacional”, expresó Macri durante una entrevista con el programa Sábado Tempranísimo en Radio Mitre luego de que desde LLA salieran a cuestionar el desdoblamiento por el gasto que implica.En ese sentido, recordó que ya presentó un proyecto para suspender las PASO en la Ciudad y respaldó la iniciativa de María Eugenia Vidal, que busca quitar la obligatoriedad de las primarias. ““, agregó.Sobre el desdoblamiento electoral, Macri aseguró que esta práctica ya había sido utilizada durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. “. Es algo que ya implementaron Mauricio y Horacio, pero luego se cambió, y creo que fue un error. Todas las provincias tienen elecciones desdobladas, y acá lo anunciamos y fue la noticia de la semana”, argumentó.Ante las críticas de LLA, que señalaron que la medida podría favorecer al oficialismo porteño, Macri respondió: “Uno siempre le puede poner a todo un tinte oscuro, pero no hay que subestimar a la gente. En la Ciudad, votar es sencillo y la gente lo disfruta”.Macri subrayó que el foco de las elecciones legislativas de 2025 debe centrarse en garantizar una mayoría parlamentaria que evite el avance del kirchnerismo.. Y eso no necesariamente requiere ir juntos. Lo importante es que el kirchnerismo deje de tener mayoría en el Senado y que logremos consolidar una agenda de futuro”, enfatizó.En particular, el jefe de Gobierno porteño cuestionó los dichos del presidente Javier Milei, quien días atrás emplazó al PRO a ir juntos en todas las provincias o, de lo contrario, ir separados. “Yo enfrento al kirchnerismo desde que llegué a la política. Pero el enfrentarlo no nace hoy, y no se puede reducir todo a esa fórmula”, indicó.Acá lo que tenemos que lograr es tener la mayor cantidad de diputados que crean en la institucionalidad, en el futuro, en el equilibrio fiscal y que no quieran volver atrás. A mí lo que no me gusta es que me inviten a ser parte pero con un condicionante absoluto", apuntó.Macri destacó que, tras alcanzar el equilibrio fiscal, el próximo paso en la agenda política debe centrarse en la inclusión social y en la generación de oportunidades para los ciudadanos: “Ahora la discusión es cómo terminamos con la pobreza, cómo generamos inclusión y cómo formamos ciudadanos libres que elijan su futuro”.En ese sentido, dejó abierta la puerta a posibles acuerdos parlamentarios tras las elecciones, pero descartó que la unidad sea el único camino de cara a las legislativas: “En Mendoza puede armarse un frente de una manera, en Córdoba de otra, y acá de otra. Cada lugar tiene su propia dinámica”, sostuvo.Por último, Macri enfatizó que su prioridad es gobernar la Ciudad de Buenos Aires y garantizar la continuidad de su gestión: “Tengo un objetivo y una responsabilidad, que es gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Este año es una elección de legisladores, y después veremos cómo construir consensos en el Congreso”, concluyó.