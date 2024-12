La esposa del gendarme secuestrado rechazó la acusación de Venezuela: Saben que es mentira, todo es un circo

La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo,, denunció públicamente las circunstancias de la detención de su pareja en Venezuela, calificando las acusaciones en su contra como “infundadas y carentes de sentido” y pidió la liberación inmediata de su esposo.El gendarme argentino está detenido desde el 8 de dicembre, aunque se desconoce su paradero exacto. Recién este viernes el fiscal general venezolano,, oficializó en un comunicado que el gendarme es investigado por presuntas "evidencias que lo comprometen en graves hechos que atentan contra la seguridad de la Nación" venezolana.Ante lo que Gómez explicó que la familia planeaba reunirse en Venezuela para pasar las festividades navideñas, pero sus planes se vieron interrumpidos por la detención de su pareja. “Y estar pasando por esto es horrible”, expresó en declaraciones realizadas a Radio Mitre, la mujer aseguró que las pruebas presentadas por las autoridades venezolanas han sido fabricadas.La esposa del detenido señaló que no ha tenido ningún tipo de contacto con Nahuel desde su arresto y expresó su preocupación por la falta de información sobre su paradero. “”, apuntó y criticó el manejo del caso por parte de las autoridades venezolanas: “Nahuel tenía que llegar el domingo 8, pasar las Fiestas y regresarnos todos el domingo 30. Anoche el comunicado del mismo fiscal que decía que ya se verá cuando Nahuel pueda defenderse. ¿Defenderse de qué? Es muy doloroso", afirmó.“Por lo menos ya lo pusieron en un terreno que no lo teníamos.Creer en ellos es como seguir en el limbo, seguir en la mentira. Obviamente que esto nos cae como un balde de agua fría porque todo es mentira. Para nosotros es muy difícil”, manifestó la esposa del gendarme secuestrado.En ese sentido, Gómez también expresó que teme por la seguridad de su esposo: “que él se pueda comunicar”, expresó.Sobre el trasfondo político, la esposa de Gallo negó cualquier vínculo de su familia con actividades partidarias o con la oposición venezolana. “Nosotros no tenemos nada que ver con política”, aseguró y visiblemente angustiada, hizo un llamado a las autoridades de ambos países para que prioricen la seguridad y los derechos humanos de su esposo. “”, recordó.