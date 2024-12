Jorge Macri aclaró que no tiene "un problema con La Libertad Avanza", aunque remarcó que va a "poner primero a la Ciudad"

A pesar de la polémica y los cruces con Nación que generó el desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, intentó señalar que la decisión "no tiene que ver con especular políticamente” y aclaró que “no tiene un problema con La Libertad Avanza (LLA)".buscó relativizar el alcalde porteño en diálogo con LN+ el domingo por la noche tras anunciar el viernes pasado que desdoblará los comicios en 2025, lo que implica que los porteños irán a las uras a votar autoridades locales y en una segunda instancia participarán de las elecciones nacionales legislativas.En medio de la tensión con los libertarios Macri aclaró: “Si quieren estoy del lado de que al Presidente le vaya bien y que el kirchnerismo no vuelva más". "Esa discusión contra el kirchnerismo no arrancó ahora, es una discusión que hemos venido sosteniendo desde el 2013 y”, señaló.Sobre la decisión, insistió en que en la Ciudad “hay una cultura histórica de tener las elecciones desdobladas, cuando uno analiza, desde 2003 hasta el 2017, creo, todas las elecciones fueron desdobladas”. “Hay momentos donde se discuten temas locales y momentos en los que se discuten los temas nacionales.”, indicó.El jefe de Gobierno porteño apuntó: “Para lo que a mí me votaron, es para que a esta Ciudad le vaya bien y”.Luego, recordó el trabajo que realiza con el Gobierno nacional desde que asumió la gestión y mencionó el traspaso de las líneas de colectivos y la iniciativa de conformar un Servicio Penitenciario Porteño, por lo que destacó que el vínculo con el Ejecutivo es “muy bueno”.Antes del anuncio, la medida ya contaba con el rechazo de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, quien hizo públicas sus críticas al desdoblamiento fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, según consideró en declaraciones a Radio Mitre, la propuesta “es como decir que uno se quiere guardar el poder” con el propósito de favorecer una mejor elección, lo cual, a su juicio, carece de sentido. Además, afirmó que esta práctica responde a una “conveniencia para el político, no para la sociedad”.