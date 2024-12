Bianco alertó sobre la emergencia económica en la provincia de Buenos Aires para 2025

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, advirtió hoy que la provincia de Buenos Aires comenzará el 2025 en “emergencia económica”, señalando las dificultades que enfrentará el distrito más grande del país debido a la falta de recursos y la política de recortes impulsada desde el gobierno nacional de Javier Milei. Bianco, mano derecha del gobernador Axel Kicillof, denunció que, además de los recortes, la oposición en la Legislatura provincial también ha jugado un papel clave en dejar a la provincia sin presupuesto para el próximo año.

“El presidente (Javier) Milei dijo que va a avanzar con la motosierra profunda, o sea que el ajuste va a continuar. Encima nos dejaron sin los recursos del Presupuesto en la legislatura provincial por decisión de la oposición. O sea que la Provincia de Buenos Aires empieza 2025 en emergencia económica”, expresó Bianco, remarcando la gravedad de la situación para el distrito que concentra una parte importante de la población y la economía del país.Sin embargo, Bianco aclaró que, a pesar de los recortes del gobierno nacional, no habrá ajustes en la provincia. “En la Provincia de Buenos Aires no habrá ajuste a pesar de los recortes del gobierno nacional”, subrayó el funcionario, quien explicó que para paliar esta emergencia se prorrogará el presupuesto del 2024 y se mantendrá la carga impositiva del año pasado. “La PBA no va a quebrar porque tiene un gobernador responsable que va a hacer un uso racional de los escasos recursos con los que cuenta", señaló, dejando claro que, pese a las dificultades, el gobierno provincial buscará una administración austera y eficiente.