Jorge Macri sobre el plan del PRO para las legislativas 2025: "No creo que vayamos solos, vamos a conformar un frente"

El jefe de Gobierno porteño,, habló sobre la decisión de desdoblar las elecciones legislativas del próximo año en la Ciudad, la estrategia del PRO y cómo funcionará el sistema de votación con Boleta Electrónica.En dialogó con el periodista Gustavo Sylvestre en la noche del viernes, Macri habló sobre la reforma política que el PRO busca tratar en el verano y aseguró que es "una agenda de reformas". "Este es el primer capítulo, y busca evitar la PASO en las elecciones legislativas", señaló el alcalde porteño, porque prácticamente no se utilizan cuando se decide lo legislativo ya que no tienen demasiada incidencia.En ese sentido, sostuvo: “Cuando uno discute el ejecutivo, tiene otra validez". ", y sería bueno que envíe el proyecto, sino se anuncian cosas que después no tienen un correlato”, apuntó.Además, le respondió al jefe de Gabinete de Ministros,: "”. “Vamos a ver si en extraordinarias podemos suspender las PASO. Es lo más razonable en una elección legislativa. Para la Ciudad supone un gasto de 20 mil millones de pesos”, sentenció.También se refirió a la modalidad de votación que supone lavotada este año y que será estrenada a nivel nacional el año que viene. Sobre esto, manifestó que “"En el mismo día había que votar con dos sistemas distintos". Por el contrario, explicó que “la Boleta Única (nacional) no coincide con la Boleta Única de la Ciudad" de modo tal que los porteños deberían votar en una boleta y después en otra, lo que provocó, en palabras de Jorge Macri, "que un 10% de los porteños vote a Presidente y no a jefe de Gobierno".Finalmente, cuando tuvo que responder sobre el vínculo con el presidente Milei, subrayó que "escucha más que algunos de sus funcionarios”. Y, al mencionar la posibilidad de un acuerdo electoral, respondió: "Hasta ahora, el PRO siempre ha sido frentista”.