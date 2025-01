El descargo de Yanina Martínez, la ex subsecretaria de Turismo echada por viajar a Londres: Obré con rectitud

A través de un mensaje en sus redes sociales, la exsecretaria de Turismo, Yanina Martínez, se defendió públicamente. “"Me siento segura de haber obrado con rectitud, sin desatender en ningún momento mis obligaciones", expresó la exfuncionaria.Tras ser echada de la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que conduce Daniel Scioli por haber viajado a la ciudad de Londres, la ex funcionaria brindó su versión de lo ocurrido."Quiero aclarar algunos puntos que, lamentablemente, se han malinterpretado. Solicité autorización para tomarme un periodo de descanso desde el lunes 30 de diciembre hasta el 12 de enero de 2025. Informé oportunamente que viajaría al exterior", manifestó Martínez.A su vez, la ex integrante de la secretaría de Turismo remarcó: "Viajé en la tarde del viernes 27, trabajando de manera remota, dejando todos mis compromisos laborales ordenados y asegurando que mis responsabilidades como funcionaria pública fueran cumplidas"."Cada final es el comienzo de algo maravilloso, y en algunos casos, los finales son buscados y necesarios. En estos momentos recuerdo la frase que me suele decir mi abuela: ‘las cosas caen por su propio peso", sentenció.Martínez había ingresado en la función pública en diciembre de 2019, cuando comenzó su mandato presidencial Alberto Fernández, con el cargo de secretaria de Promoción Turística de la Nación, dependiente del ministerio que en ese momento comandaba Matías Lammens.