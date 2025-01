Denuncian el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y despidos de los trabajadores

Lapor una supuestay informó a través de WhatsApp a los trabajadores públicos que a partir del 2 de enero no deben presentarse en el lugar.La noticia llega en medio de un contexto de despidos en la secretaria que conduce Alberto Baños, hecho que motivo que distintos organismos de derechos Humanos, sindicatos y agrupaciones políticas organizaran un acto en la ExEsma contra el ajuste del gobierno de Javier Milei a las políticas de memoria, verdad y justicia., informó la secretaria a través de un canal de difusión de WhatsApp., agregaron.Minutos después agregaron:El Centro Cultural Haroldo Conti es un espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los Derechos Humanos que funciona desde el 2004 en la ExEsma, Av. del Libertador 8151.expresó la actriz y ex directora del espacio cultural Lola Berthet, en su cuenta de Instagram.Ante esta situación, trabajadores de distintos sitios de memoria, junto a las Mesas y Comisiones de los ex CCDTyE Olimpo, Atlético, Orletti y Virrey Cevallos convocaron una concentración que se realizará el jueves a las 10 de la mañana paraafirmaron.