El Gobierno apuntó contra los senadores por el aumento de sueldos

El Gobierno salió a cruzar a los senadores por el aumento de sus dietas con el que pasarán a cobrar $9,5 millones. Fue el subsecretario de Prensa,, quien los criticó desde sus redes sociales."El sueldo de los senadores subió alrededor de 300% en 2024 (más del doble que la inflación).", lanzó Lanari en un posteo en X.La resolución que frenaba las subas no fue renovada, lo que derivó en la aplicación de la actualización. Ahora, los senadores cobrarán el doble de lo que ganan los diputados nacionales.El aumento generaba molestias en el círculo del presidente Javier Milei, mientras la vicepresidenta y titular del Senado; Victoria Villarruel, aseguró que no podía hacer nada. Ya existen varios pedidos de legisladores para revertir este aumento, lo que solo sería viable si la resolución es prorrogada antes de que se realicen los pagos, programados para mediados de mes.Milei planteó en una entrevista a Neura que los senadores "levantan la manito y se suben la dieta, y se inventan el aguinaldo" y que "se subieron dos veces la dieta". Además, había cuestionado a Victoria Villarruel:“Ella dice que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem) hace…les recortó un montón de privilegios. Qué se yo. Yo no estoy en esa silla. Yo estoy en la silla eléctrica”.