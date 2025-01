Polémica: ahora Milei pide retirar la custodia a Fabiola Yañez en medio de la causa por violencia de género

El presidente Javier Milei solicitó este jueves a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que eleve un informe a la Justicia para retirar la custodia a Fabiola Yañez, la ex primera dama que reside en España. La solicitud de Milei se enmarca en la disputa legal entre Yañez y el ex presidente Alberto Fernández por un caso de violencia de género, y responde a las filtraciones que mostraron a Yañez cenando en un lujoso restaurante de Madrid con custodios personales. "Le pedí a la Ministra de Seguridad, @PatoBullrich, que eleve un informe a la justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y ex pareja del ex presidente", escribió Milei en su cuenta de X.

La iniciativa, impulsada por la diputada Marcela Pagano, propone modificar el Decreto 735/2023 firmado por el ex presidente Alberto Fernández, que garantizaba la custodia a ex presidentes y sus familiares una vez finalizado su mandato. Con este proyecto, Milei busca limitar los privilegios asociados a la custodia y generar un ahorro significativo para el Estado.

Esta declaración refleja la postura de Milei sobre los gastos del Estado, que considera excesivos en situaciones como la custodia a una ex primera dama. Además, destacó que confiaba en que la Justicia evaluaría positivamente este pedido. En respuesta, Patricia Bullrich se comprometió a elaborar el informe y elevarlo a la Justicia de manera inmediata, como indicó en un tuit dirigido al presidente.En esas fotos, también se la observa con personal de seguridad a su alrededor, lo que generó críticas por el uso de fondos públicos para cubrir estos gastos.