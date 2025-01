Villa Carlos Paz comenzó a cobrar la atención médica a extranjeros y argentinos que no residen en la ciudad cordobesa

La localidad cordobesa de Villa Carlos Paz aranceló su sistema de atención pública de la salud para todos aquellos que no residan en dicha ciudad del Valle de Punilla. La medida comenzó a regir desde ayer, 1 de enero de 2025, y alcanza no solo a los turistas extranjeros sino también a los argentinos con domicilio real en otras provincias.La medida fue aprobada el pasado viernes 27 de diciembre por el Concejo de Representantes, al avalar la nueva ordenanza tarifaria en la última sesión del año. Entre los argumentos planteados, se mencionó la dificultad del municipio para financiar el sistema de salud público, sobre todo por la alta demanda y la afluencia de personas de otras localidades.Esta decisión va en línea con lo anunciado por el gobierno nacional el pasado 3 de diciembre. En conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había informado una serie de cambios en el régimen migratorio de Argentina, que incluye el arancelamiento de las Universidades Nacionales y la atención en hospitales públicos para extranjeros no residentes.Carlos Paz cuenta con el hospital municipal Gumersindo Sayago, además de varios centros y dispensarios. Según diferentes medios locales, los aranceles son los siguientes:-Consulta guardia: $ 5,000.00-Consulta guardia más medicación: $ 8,000.00-TAC: $ 10,000.00-Rayos X: $ 5,000.00-Laboratorio básico: $ 5,000.00-Laboratorio complejo: $ 15,000.00-Internación cama fría de hasta 6 horas: $ 20,000.00-Internación sala común, por día: $ 18,000.00-Internación UTI, por día: $ 60,000.00