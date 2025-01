Diputados opositores negocian acuerdos para derogar el DNU que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior

Si algo caracteriza a Javier Milei es que cuando el Congreso no acompaña, saca un decreto. Esto pasouna iniciativa que no había sido acompañada por los legisladores y ahoraTras la sanción del DNU, miembros de distintos bloques legislativos expresaron su intención de derogar el decreto presidencial, para lo que se requiere una mayoría en ambas Cámaras. Incluso hubo dos presentaciones formales para tratar su eliminación en el recinto: una de los santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón (Encuentro Federal) y otra de la porteña Vanina Biasi (FIT).En diálogo con Ámbito Financiero, Paulón opinó quesi hubiera voluntad de modificar la Ley de Seguridad del Interior". "El Gobierno evita el debate porque sabe que".Además, consideró que FFAA "no tienen equipamiento ni se capacitan para entrar en contacto directo con tareas de defensa interior y eso abre un riesgo innecesario" y pidió "capacitar mejor a la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería".", adivirtió por su parte Biasi en redes sociales y opinó que la definición "podría aplicarse para militarizar, desalojar y reprimir con el Ejército ocupaciones de fábricas o lugares de trabajo". "Estos decretos, que violan la ley de Seguridad Interior, también legalizan la posibilidad de dictar un estado de sitio sin pasar por el Congreso", agregó.El pasado 20 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial el DNU con las firmas de Javier Milei, del ministro de Defensa,, y del jefe de Gabinete,. La normativa habilita a las FFAA a ejercer tareas de seguridad interior en "tiempos de paz", sin necesidad de determinar el estado de sitio, e incluye la "protección de objetivos de valor estratégico, susceptibles de amenazas o agresiones de origen externo" y la posibilidad de "proceder a la aprehensión transitoria de personas". El decreto sostiene queAdemás, determina quey serán refrendadas por elcuyo titular es electo por el Presidente de la Nación y "será responsable del empleo de los medios que le sean asignados en tiempo de paz, para lo cual ejercerá el control funcional, con autoridad para impartir órdenes" y las Fuerzas "se proporcionarán su propia seguridad y protección, repeliendo las agresiones".El DNU apunta que las FFAA "son el componente esencial del Sistema de Defensa Nacional" y que "su accionar, en forma disuasiva ante amenazas, o efectiva contra agresiones,".En ese sentido, definen como: "Todas las acciones o los mensajes explícitos que llevan a cabo eventuales oponentes que, teniendo la capacidad, muestran la intención o dan indicios de la probable concreción de perjuicios en contra de los intereses vitales de la Nación". En cuanto a las "agresiones", se establecen parámetros más concretos: "Ejecución y consumación de un conflicto armado o guerra, que provengan de Fuerzas Armadas u organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales".El rango de acción alcanza "los espacios terrestres, marítimos, fluviales, aeroespacial y ciberespacial y en el ámbito del espectro electromagnético soberano y de interés nacional". De esta manera, se insinúa la posibilidad de que los encargados de las tareas de inteligencia de las FFAA funciones en cooperación con los efectivos policiales.Esta iniciativa lanzada por decreto, tuvo un proyecto similar en agosto del 2024, presentado por el Ejecutivo nacional y defendido por Petri en las comisiones de Diputados. "", había dicho en ese momento el ministro y aseguró que los efectivos recibirían "un procedimiento, una preparación y una capacitación" para que "no intervengan con los ojos vendados ni la Constitución apagada".Sin embargo, el proyecto que buscaba reformar la ley 24.059 de Seguridad Interior fue desplazado las prioridades del oficialismo ante el desacuerdo de los diputados y los invitados al debate en comisiones. Juan Martín Paleo, graduado del Colegio Militar en 1983 y jefe de las FFAA en el período 2020-2024, fue uno de los invitados y consideró que". En esa ocasión, pidió prudencia.