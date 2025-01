Cavallo criticó el programa económico y advirtió que el tipo de cambio está atrasado un 20%

El ex ministro de Economía,aseguró que el tipo de cambio está atrasado en un 20% y advirtió que esta apreciación del peso es “parecida” a la que existió en los años finales de la convertibilidad que provocaron su posterior caída.apreciación real que llevó a una deflación muy costosa porque transformó a la recesión que se había iniciado a fines de 1998 en una verdadera depresión económica, fenómeno que comenzó a erosionar el crédito internacional del país y a alentar la salida de capitales”, advirtió Cavallo en un artículo publicado hoy en su blog.El ex funcionario también desestimó la posición del presidente Javier Milei, quien defiende su modelo al asegurar que a diferencia de aquel momento, actualmente no hay déficit fiscal lo cual apuntala el esquema al no tener que emitir pesos o tomar deuda. “El argumento de que”, sostuvo Cavallo y recordó que “En todos esos años existió superavit fiscal primario”, remarcó el ex titular del Palacio de Hacienda.Cavallo señaló que “es cierto que desde 1997 en adelante las provincias aumentaron mucho su gasto público y financiaron sus déficits con créditos bancarios a altas tasas de interés flotantes, pero tanto en el caso de la Nación como en las provincias, elalgo que tuvo más que ver con la pérdida de competitividad de la economía que con la evolución de las cuentas fiscales”.En ese sentido, aclaró que “aun incluyendo el fuerte aumento de la factura de intereses sobre la deuda pública,”.Cavallo detalló que los efectos reales de la apreciación exagerada del peso son fáciles de predecir:1)no solo de insumos y bienes de capital sino también de muchos bienes finales que sacarán de competencia a la producción nacional que no logre aumentos rápidos de productividad,2), tanto del sector agropecuario como de la industria manufacturera y los servicios,3) El deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos hará, aun teniendo los pesos necesarios para comprarlos en el MULC gracias al superávit fiscal primario”.Ante este escenario el ex ministro consideró que “comenzando por las financieras y avanzar hacia la reunificación en no más de tres meses, anunciando en detalle el funcionamiento del sistema de competencia de monedas con plena autorización para la intermediación financiera tanto en pesos como en dólares”. “En este caso, el tipo de cambio nominal podría ubicarse a un nivel que induzca la entrada de capitales que el Banco Central debería comprar con recursos del Tesoro para pagar los intereses de la deuda en dólares”, añadió el ex ministro.Para el economista si bien “esta salida del cepo provocaría un salto cambiario no tendría por qué interrumpir el proceso de desinflación”. “Pero si bien, de las declaraciones del presidente Milei este curso de acción no parece imposible, los temores del equipo económico sobre la volatilidad cambiaria los ha convencido de postergarlo hasta que concluya la negociación con el FMI y se consigan fondos frescos adicionales”, razonó."Descartado o postergado para después de las elecciones este curso de acción,tales como: 1) reducir las retenciones y aumentar los reembolsos a las exportaciones; 2) reducir transitoriamente los aportes patronales jubilatorios para aliviar el costo laboral sin afectar los salarios de bolsillo de los trabajadores. El costo fiscal de estas medidas será compensado con creces por su efecto anti recesivo”.Al respecto, consideró que “es natural que las decisiones se adopten teniendo muy en claro cuál puede ser el efecto sobre el resultado electoral del próximo octubre". "”, concluyó.