Paraguay define la extradición de Kueider: cuáles son las dos opciones que preocupan a Milei

La Justicia de Paraguay recibió el jueves por la mañana el pedido de captura y extradición del exsenador Edgardo Kueider, impulsado por la jueza Sandra Arroyo Salgado quien investiga al ex funcionario en una causa que tiene en la mira el pago de coimas por parte de la empresa de seguridad Securitas.Ahora, la Justicia paraguaya sorteará a un juez que se hará cargo del proceso, por lo que se espera que entre el viernes y el lunes se produzcan novedades importantes para el futuro del exsenador. Según consignó TN, las autoridades del país vecino analizan dos alternativa que ambas terminarán con Kueider en la Argentina pero con tiempos diferentes.Una opción es que la Justicia de Paraguay acepte la extradición de Kueider y lo envíe directamente a la Argentina, en donde el exlegislador pidió atravesar el proceso en libertad pero la jueza Arroyo Salgado le negó esa posibilidad. El entrerriano apeló y ahora define la Cámara de Apelaciones. Para la magistrado existe peligro real de fuga y entorpecimiento de la investigación que busca esclarece cómo la empresa Securitas ganó diversos contratos con organismos nacionales y provinciales como ENERSA (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima), la empresa de electricidad de Entre Ríos, de la que Kueider fue directivo.Otra opción, tal vez menos probable, es que la Justicia de Paraguay quiera juzgar primero a Kueider en ese país y una vez terminado ese proceso lo envíe a la Argentina para que enfrente aquí las investigaciones en su contra. A Kueider no solo lo investiga Arroyo Salgado por enriquecimiento ilícito sino también hay otro caso abierto en Entre Ríos.Según trascendió, la Justicia de Paraguay aceptaría el pedido de extradición de la jueza Arroyo Salgado por lo que pronto el exlegislador podría abandonar el lujoso complejo de departamentos en Asunción en el que atraviesa la prisión domiciliaria.Cualquiera de las dos opciones preocupan al Gobierno de Javier Milei porque el ex senador podría llegar a revelar algo que involucre o confirmen las sospechas de que habría sido beneficiario de un entramado de coimas a cambio de su voto clave, como el de otros senadores como Camau Espínola, para la aprobación de la Ley Bases, entre otras normas claves de La Libertad Avanza que acompañó en el recinto.En paralelo, Kueider busca recuperar su banca y pidió que se habilite la feria judicial para tratar durante el receso de verano su pedido para ser repuesto en el cargo. Así lo solicitó su abogado defensor Maximiliano Ruiz ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que debe resolver su amparo que ya fue rechazado en primera instancia mientras el exlegislador sigue en prisión domiciliaria en Paraguay por tentativa de contrabando luego de intentar cruzar la frontera con más de 200 mil dólares sin declarar.