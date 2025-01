Fabiola Yañez renunció a tener custodia oficial en Madrid luego de los reclamos por parte del Gobierno de Milei

Luego de los reclamos por parte del gobierno de Javier Milei, la ex primera dama Fabiola Yañez renunció a tener custodia oficial en Madrid para "continuar con su vida normal" en España.Según precisó en el escrito, la custodia presidencial con la que contaba hasta hoy Fabiola y su hijo Francisco le había sido impuesta desde hace más de un año cuando ella decidió mudar su lugar de residencia a España en forma permanente. Posteriormente, "la custodia fue reforzada conforme es de estilo en los casos de violencia de género", según consignó su abogada Mariana Gallego en la notificación enviada a la Justicia."Fabiola Yañez y su hijo tienen su centro de vida en Madrid donde residen hace más de un año. Dicha decisión no debe implicar un perjuicio para la Administración pública nacional. Por esta razón mi mandante ha decidido renunciar a la custodia y continuar su vida normal en España. En caso de un eventual incidente que lo habilite, recurrirá a este Juzgado y/o en su caso, a la justicia española", indica la solicitud.Por último, la abogada aclaró que tener custodia no fue un pedido expreso de la ex pareja de Alberto Fernández. "Como todas y cada una de las decisiones de terceros que en su rol de primera dama debió aceptar y asumir", añadió.Previo a la decisión de Yañez de renunciar a su custodia, Bullrich y su equipo preparaban para mandarle este lunes a la Justicia todo el detalle del "estudio de riesgo" que requirió el juez Julián Ercolini para resolver la quita, como había pedido Milei.En paralelo, una diputada de La Libertad Avanza presentó una denuncia penal contra la ex primera dama. En la presentación judicial, la oficialista Marcela Pagano acusó a Yáñez de "uso irregular de los bienes y malversación de caudales públicos" asignados en el marco del Servicio de Protección de Estado y Custodia. La denuncia quedó radicada en el juzgado Criminal y Correccional Federal 7.Un dato no menor: Pagano está relacionada al abogado Franco Bindi, dueño del canal Extra TV, quien fue el que le acercó a Alberto Fernández a su abogada defensora, Silvina Carreira. A Bindi se lo asocia, además, con los servicios de Inteligencia argentinos y venezolanos.