05.01.2025 / INTERNA EN EL PRO

Bullrich contra el macrismo: "Se tienen que definir, o son oficialismo o son oposición"

La ministra de Seguridad de Javier Milei no perdió la oportunidad de marcar las diferencias entre la gestión actual y la de su antecesor, el ex presidente Mauricio Macri. Desagradecimiento ante su ex jefe y figura que la respaldó en la campaña presidencial.