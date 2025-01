Bullrich se metió en la interna Milei-Villarruel, pero contradijo al presidente y reconoció que todos los argentinos viven con salarios bajos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, no dejó pasar la chance de alinearse con el presidente Javier Milei en el marco de la interna con la vicepresidenta Victoria Villarruel, aunque terminó incurriendo en un sincericidio que contradice el relato oficial sobre la supuesta recuperación de los salarios de los trabajadores argentinos.En sus reclamos, Villarruel dejó al descubierto que tanto ella como los argentinos en general ganan poco en relación al altísimo costo de vida, producto de las medidas del Gobierno.En concreto, la vicepresidenta dijo que cobra “dos chirolas” y el Presidente le respondió que “está desconectada de la realidad”. "Que Milei haya perdido esa posibilidad de tener una vicepresidenta ordenada hace que hayamos perdido un recurso importante en el Senado", evaluó Bullrich este domingo en diálogo radial, mostrándose nuevamente contra la titular del Senado.Según consideró la funcionaria, se trata de “una pelea política, no personal”, por lo que argumentó: "Si la vicepresidenta dice que va a congelar los sueldos de los senadores y luego dice que gana chirolas, no lo está haciendo por convicción"."Todos vivimos del sueldo del Estado como todos los argentinos viven hoy con un sueldo bajo. Pero no es tan bajo porque el salario se está recuperando", argumentó Bullrich, sincerando, posiblemente de forma involuntaria, que los salarios están por el piso. Las declaraciones se dan en la previa a su viaje familiar a Disney, siendo la única funcionaria habilitada para salir del país.En la misma línea, y nuevamente para mostrarse en contra de Villarruel, la ministra afirmó: "Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Si un día congelás el salario y al otro día decís que ganás chirolas, no lo hacés por convicción, no compartís la decisión del presidente de la austeridad del sueldo de sus funcionarios como ejemplaridad porque el ejemplo es mucho más importante que la palabra".