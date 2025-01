Comenzó el juicio a los 11 acusados por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba

A dos años y medio de las denuncias, comenzó el juicio a la enfermera y otros 10 acusados por la muerte de cinco bebés recién nacidos en el Hospital Neonatal de la provincia de Córdoba y el intento de asesinato de otros ocho.En este marco, Vanessa Cáceres, mamá de una víctima, se expresó sobre el juicio: “La verdad que la expectativa es esto, llegar a la verdad. Eso es lo que más necesitamos para comenzar a transitar otro duelo”.“Acá hubo una cadena de gente que no hizo sus funciones y que permitieron que estas cosas sucedieran. Nosotros tenemos para demostrar en la Justicia que los embarazos han sido controlados y que han nacido sanos. Así que la teoría de la mala praxis se va a caer”, sentenció Cáceres en diálogo con LN+.Los hechos ocurridos en el hospital Dr Ramón Carrillo se destaparon con la denuncia de un ingeniero que formaba parte del staff del hospital y tomó conocimiento previo por “muertes extrañas” que le llamaron la atención.La principal sospechosa en la causa es la enfermera Brenda Agüero, que es el denominador común en todos los fallecimientos. Se la acusa de haberle suministrado grandes cantidades de potasio a 13 recién nacidos entre marzo y junio de 2022. Formalmente, está imputada por el delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en el caso de los cinco bebés y de tentativa de homicidio por los ocho recién nacidos que sobrevivieron.El cronograma se desplegará hasta junio y está programado para que haya cuatro audiencias semanales en el Tribunal II: lunes, martes, miércoles y jueves de 9 a 16 y en febrero serán tres por semana lunes, martes y miércoles en un horario similar, según informó TN.El juicio, además de a Agüero, es al exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo; la exdirectora del Hospital Neonatal, Liliana Asís; la ex vicedirectora del Hospital Neonatal, Claudia Ringelheim; el ex vicedirector de Gestión Hospitalaria del Hospital Materno Neonatal, Alejandro Escudero Salama; la exjefa de Enfermería del Neonatal, Blanca Alicia Ariza; el exsecretario de Salud, Pablo Caravajal; el abogado y exsecretario de Legales del Ministerio de Salud, Alejandro Gauto; la médica del Neonatal, Adriana Morales; la neonatóloga María Alejandra Luján y la exjefa de Neonatología del Neonatal, Marta Gómez.