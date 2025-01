La Comisión Bicameral de Inteligencia debatirá la designación de Kravetz en la SIDE

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia se reunirá este miércoles para analizar la designación de Diego Kravetz como Subsecretario de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que tendrá a su cargo la coordinación de las cuatro agencias de la nueva estructura de ese organismo.Los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein pidieron por nota la convocatoria a la comisión que monitorea las actividades de los organismos de inteligencia -que preside el radical Martin Lousteau- debido a las denuncias que tiene en su contra el ex funcionario porteño por maltrato a un adolescente.La reunión de la bicameral citada para las 16 se realizará en el anexo del Senado y será a puertas cerradas como establece el reglamento interno del funcionario de ese organismo parlamentario.En declaraciones a Noticias Argentinas, Paulón informó que pidió junto a Fein la convocatoria a la Bicameral de Inteligencia porque se "anuncia a Kravetz como Subsecretario de Inteligencia, y ese cargo supuestamente no existe más, de acuerdo a la estructura publicada DNU el año pasado, con lo cual cual no queda claro cuál es el cargo"."De acuerdo al diseño otorgado por el DNU 614/2024, la estructura jerárquica actual de la SIDE está conformada por el Secretario de Inteligencia de Estado, con rango y jerarquía de Ministro, y los titulares de los 4 organismos desconcentrados que dependen de dicho organismo: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) y la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), a cargo de los respectivos directores, y la División de Asuntos Internos (DAI), dirigida por un Inspector General", precisaron en la nota."En ese sentido, corresponde a la Comisión Bicameral solicitar la información pertinente sobre la estructura orgánico-funcional de los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia, que tienen la obligación de remitirla, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 25.520", agregaron.En este marco, Paulón señaló que se debe analizar la conducta debido a la denuncia que tiene Kravetz "vinculada a la cuestión de los apremios a ese joven porque pensó que había robado el celular de su hijo"."En principio nosotros planteamos esta preocupación por el anuncio público, todavía no hay instrumento, por lo tanto entiendo que a Kravetz no se lo puede citar aún, pero la idea es pensar cómo la Comisión puede actuar de oficio si eventualmente en cuanto salga el nombramiento se lo cita, para que de explicaciones", agregó.En la nota presentada ante Lousteau, los diputados Fein y Paulon señalan que la designación de Kravetz "cómo funcionario de alta jerarquía en la Secretaría de Inteligencia de Estado, cobra suma relevancia a partir de que tomaran estado público los hechos de agresión presuntamente perpetrados contra un adolescente mientras se desempeñaba en el cargo de Secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que son materia de investigación en sede penal"."Si bien la designación no ha sido aún publicada en el Boletín Oficial, la gravedad de las imágenes difundidas y la existencia de una causa penal en curso, tienen 'a priori la entidad suficiente como para comprometer su idoneidad e integridad, de acuerdo conlos estándares democráticos que deben exigirse a las máximas autoridades de un área tan sensible y que concentra altísimos niveles de poder", argumentaron.En esa nota. Paulon y Fein requieren "la intervención de oficio por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, a los efectos de tomar cabal conocimiento de los hechos investigados en el marco de la causa por abuso de autoridad radicada ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 39 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".Además, piden que se analice toda la "actuación administrativa y/o disciplinaria en trámite en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con motivo de la conducta de Diego Kravetz en el marco del ejercicio de sus funciones".