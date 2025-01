Milei accedió a un acuerdo partidario con el PRO: Vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las próximas elecciones

En medio de la interna con su vicepresidenta, el presidenteno descartó una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, comandado por Mauricio Macri, en las elecciones legislativas de este 2025 y”, dijo el Presidente al ser consultado por Luis Maju en radio El Observador sobre cuál sería la alianza ideal que le gustaría concretar y manifestó:“Estoy dispuesto a conversar estos temas con Macri”.En cuanto al rol que tendría el jefe del PRO y ex presidente, Milei señaló:”; de todos modos aclaró queEn medio de la disputa con la Ciudad y la negativa de Jorge Macri,. "Eso de mentirle al electorado y hacer trampa, no.", señaló.", insisttió el Presidente, que dijo que en ese caso sería generoso en el armado de listas. "mire las segundas y terceras líneas que tenemos, mire cómo funciona el Congreso, lo aceitado que funciona el vínculo con grandes legisladores que tiene Juntos por el Cambio como Cristian Ritondo o el Colo Santilli", expresó sobre los funcionarios del PRO que integran el Gobierno a pesar de que el libertario dice oponerse a la casta política.En esa línea, al hablar de su relación con otros referentes políticos, le bajó el tono una posible tensión en su relación con el ex mandatario y expresó: “”.No tuvo la misma mirada sobre, quien criticó con dureza la estrategia con el manejo del tipo de cambio que está implementando el Gobierno nacional: “Una vergüenza su declaración. Me sorprende para mal su juicio tan ligero y tan mal fundamentado técnicamente para hacer un disparo de estas características”, consideró Milei.