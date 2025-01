El PRO aseguró que le hará una contraoferta electoral a La Libertad Avanza: Saldrá mañana a la mañana

La mesa nacional del PRO se reunió esta tarde en “carácter de urgencia”, donde fijó una postura respecto a los últimos dichos del presidente Javier Milei, quien en las últimas horas llamó a hacer un acuerdo electoral para “arrasar al kirchnerismo” en las Legislativas 2025.De manera remota, el encuentro de casi hora y media estuvo encabezado por el titular del partido amarillo, Mauricio Macri, y trascendió que habría una contraoferta a la propuesta de La Libertad Avanza (LLA) que se dará a conocer durante las próximas 24 horas.aseguraron a NA altas fuentes del espacio que el año pasado volvió a presidir el ex mandatario nacional tras el Zoom, en donde no hubo participación del ala bullrichista, representada en el diputado Damián Arabia, vicepresidente segundo, que pugna sin miramientos por la unificación con el oficialismo.En cambio, sí se conectó a la cumbre virtual la vicepresidenta primera, Soledad Martínez, intendenta de Vicente López y delfín de Jorge Macri. El actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy es un punto de discordia entre el PRO y LLA, lo que ha dilatado las negociaciones electorales.Las ambiciones de la Casa Rosada de imponer condiciones en el distrito madre del macrismo derivó en que la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, bajara la orden de votar en contra del Presupuesto 2025 al oficialismo porteño, que –a su vez– llamó a desdoblar las elecciones en su distrito este año.Al respecto, desde el PRO dejaron trascender nuevamente cierto desconcierto en las últimas horas sobreque esta semana sumó un nuevo capítulo con la oferta del mandatario nacional.dijo Milei, que se atribuyó la “vocación de ir a un acuerdo total".Por su parte, y como es costumbre, Macri optó por pasar los primeros días del verano en su casa en el country de Cumelén, ubicado en Villa La Angostura. Desde allí, hoy dibuja la estrategia política a seguir en un año considerado clave para el futuro y las aspiraciones de su partido fundado hace diecinueve años y que en 2024 volvió a presidir tras sus chispazos con su antecesora, Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de la Nación.En la reunión del PRO de hoy, entro otros dirigentes, también se presentó Cristian Ritondo, el jefe del bloque de diputados del PRO. El ex ministro de Seguridad bonaerense había reaparecido más temprano en escena en el Anexo del Senado durante la convocatoria donde la Bicameral de Inteligencia, presidida por el radical Martín Lousteau (UCR), donde se analizaron una serie de denuncias contra Diego Kravetz, recientemente designado como número dos la SIDE tras su salida del Gobierno porteño.Antes de fin de año, Milei salió a respaldar a Ritondo y aseguró que era “víctima de operaciones” por "colaborar" con el Gobierno frente a las denuncias en su contra.En especial, por el respectivo temario a tratar, que podría incluir una reversión violeta del proyecto de Ficha Limpia, uno de los anhelos del bloque amarillo cuya versión original se vio obstaculizada por el propio oficialismo libertario e implicó un punto de alta tensión en torno a la asociación política de ambos espacios.