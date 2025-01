Desde el PRO señalaron que Mauricio Macri preferiría no ser candidato en las elecciones legislativas

En medio de los posteos del líder del PRO acercándose a una alianza electoral con La Libertad Avanza, el diputado nacional y presidente de la Asamblea del PRO,, dejóreflexionecomo quieren desde el interior del partido.El ex intendente de Pinamar, un hombre de la confianza de Macri, confirmó que el fundador del PRO no parece inclinado a postularse, pero admitió que crecen los reclamos internos dentro del partido amarillo para que lo considere. El legislador señaló que "son cosas a las que le debe asignar un porcentaje de su reflexión”.Pero cada vez más es la gente de nuestro espacio que cree que al menos Mauricio debería considerarlo”, señaló Yeza en declaraciones a radio El Destape. Sin embargo, aclaró que el exmandatario evaluará el tema, de acuerdo al momento político.”, señaló.Ayer Milei propuso abiertamente la idea de un frente electoral conjunto con Macri y el PRO. “Vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las elecciones”, sostuvo. Esta mañana el expresidente salió a responderle en redes sociales para dejar entrever su disposición a explorar un acuerdo de este tipo. “”, publicó.Las declaraciones de Yeza fueron previas al posteó de Macri. Sin embargo, sobre la posibilidad de que sea candidato insistió: "Yo creo que”.“Nosotros ya lo demostramos en múltiples ocasiones desde PROpara enriquecer proyectos de ley, o para que no pasen cosas malas”, afirmó Yeza y concluyó:“También hay una responsabilidad de quien le toca construir esa conversación”.