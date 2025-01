Jorge Macri: "Es hora de revalidar nuestro liderazgo en la Ciudad, disputar el poder y ganar"

De cara a las elecciones legislativas, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, manifestó a la militancia del PRO que "es hora de revalidar nuestro liderazgo en la Ciudad, disputar el poder y ganar". Además deslizó la posibilidad de que el expresidente Mauricio Macri sea candidato en las elecciones legislativas."Ojo que una vez nos dijeron que ´si quieren competir armen un partido y ganemos´ y les ganamos. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato", expresó Jorge al abrir un acto partidario que se realizó en el Club Cultural y Deportivo 17 de Agosto, en Villa Pueyrredón, por los 20 años del PRO. Antes de que comenzara su discurso, se pasó un video del exmandatario donde le aseguró a su partido que en los próximos comicios va a estar en el lugar en que "lo necesiten".Jorge Macri también se entusiasmó con una suerte de obsesión en la posibilidad de que su primo compita contra la expresidenta Cristina Kirchner. "Encima el tipo nació en provincia, tiene domicilio en ciudad, la puede seguir a Cristina donde haga falta".Luego el jefe de Gobierno porteño continuó su discurso hablando de los desafíos que tiene el PRO de cara a las próximas elecciones. “Llegó la hora de revalidar nuestro liderazgo en la Ciudad y lo vamos a hacer con firmeza. Tenemos que disputar poder y ganar. Digámoslo sin ‘peros’ ni vergüenza: queremos el poder porque lo administramos bien, con responsabilidad y de cara a la gente, sin escondernos. Y queremos un Estado eficiente, liviano, que no asfixie pero además, queremos al Estado porque no es cierto que en la Argentina todos nacen con las mismas oportunidades”, dijo el presidente del PRO porteño ante más de 4.000 militantes.En su discurso, Macri expuso los puntos centrales de la acción política del PRO en la Ciudad, que se prepara para defender ocho bancas en las elecciones legislativas del domingo 6 de julio: “Hace 18 años sacamos a la Ciudad del caos y ahora vamos a defender la autonomía, y lo vamos hacer como lo hicimos en el pasado. La libertad no es gritar o gruñir, es darle a la gente las herramientas para transformar su día a día. Nosotros no dejamos a nadie atrás y el que piensa distinto no es nuestro enemigo. No creemos en el pensamiento único”.Luego agregó: “Vivimos un momento histórico para la Ciudad. Se están cumpliendo 30 años de autonomía y se están discutiendo, como hace años no se hacía, las condiciones de esa autonomía. ¿Vamos a ser uno más, como la Constitución manda, o la van a seguir pateando? Hoy nos toca defender la plena autonomía que a esta Ciudad le corresponde”.Además, dijo en su discurso: “Desde que comenzó esta historia con Mauricio Macri, somos portadores orgullosos del ADN PRO. Hoy venimos a desafiarnos con lo que se viene y cómo seguiremos construyendo el futuro. El espíritu transformador, rebelde, honesto, emprendedor y de transformación que tiene el PRO sigue intacto, está vivo, y no nos lo robó nadie. Nosotros resolvemos. Vamos y hacemos. No me voy a quedar ni un segundo revisando likes o insultos en las redes. Si no vienen con una propuesta superadora, me doy vuelta y sigo laburando. Queremos y luchamos por el orden, porque el orden libera la energía creativa”.Sobre las expectativas para este año, sostuvo que es el año de la consolidación del cambio: “El orden nos da libertad. El único cambio es el que se hace, no lo decimos lo hacemos y eso nos distingue. Y el 2025 es el año de la consolidación del cambio. Cambiar es construir algo mejor, transformar desafíos en oportunidades. El cambio no es solo una palabra, sino un compromiso con cada vecino, con cada barrio y con el país que queremos construir juntos, ese es el cambio verdadero”.“Hoy 9 de enero, estamos acá para mejorar, trabajar y cumplir. Estamos acá para dar las discusiones incómodas. No miramos para otro lado. Nos hacemos cargo de lo que hicimos y de lo que falta y nosotros también defendemos la libertad. La libertad es una bandera nuestra también. La libertad es darle a la gente las herramientas para transformar su día a día. Y en eso no podemos perder ni dudar un segundo”, explicó.Por último recordó que acaba de presentar una reducción impositiva gigantesca que beneficia comerciantes, monotributistas y jubilados: “Acá, en la Ciudad de Buenos Aires, lidera el PRO. Estamos encima de la agenda, la definimos nosotros, es lo que nos pide este momento histórico de la Argentina. Necesito de ustedes más que nunca. No tengo ninguna duda de que el PRO es la mejor alternativa para la Ciudad”. ““Dimos vuelta esta Ciudad, la transformamos por completo y para siempre. Amamos a esta Ciudad y a las personas que la habitan. Esta Ciudad no es un botín de guerra, no es parte de la Argentina que hay que romper para reconstruir, sino una parte de la Argentina que debemos cuidar y mejorar. No aflojemos. Se viene un año y una campaña electoral en el que se va a jugar mucho más que una lista, se juega un estilo de vida, principios, la capacidad de vivir en paz y vamos a dar esa batalla en cada barrio, en cada familia, en cada grupo de amigos. ¡Es con ustedes! Queremos que esta Ciudad sea el faro de esa Argentina que queremos. Los invito a renovar el compromiso”, cerró.