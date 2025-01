Condenaron a Trump por el caso de pagos secretos a una actriz, pero no irá a la cárcel ni tampoco recibirá una multa

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue finalmente sentenciado a un " descargo incondicional" por el juez Juan M. Merchan en el caso que lo investigaba por conspirar para ocultar un pago a la actriz porno Stormy Daniels, comprar su silencio y esconder su relación con el fin de evitar un golpe político en la recta final a las elecciones presidenciales de 2016. Si bien el resultado consolida la condena de Trump, le permite regresar a la Casa Blanca sin la amenaza de una pena de cárcel o una multa.En la previa, la Corte Suprema de Estados Unidos allanó el camino para la sentencia en la corte estatal de Nueva York en Manhattan, rechazando una petición de última hora de Trump. El líder republicano estuvo presente en la audiencia del veredicto de manera virtual.Mientras que afuera del Tribunal Penal de Manhattan se desplegaba una bandera gigante en apoyo al presidente electo, adentro la Justicia de Estados Unidos emitía un fallo histórico: el líder republicano se convirtió en el primer condenado por un delito grave que asumirá como máximo mandatario norteamericano.Aunque los cargos por los que fue condenado el líder republicano son susceptibles de hasta cuatro años de cárcel, la sentencia es de carácter simbólico ya que implica un "descargo incondicional". Esto quiere decir que Trump no enfrentará castigos adicionales, tales como prisión, multas o libertad condicional.Sin embargo, Trump sí quedará registrado como un delincuente convicto y la decisión reconoce la gravedad del veredicto por los 34 cargos que afronta el presidente electo por la falsificación de registros comerciales relacionados con el encubrimiento del escándalo sexual que lo vincula con Stormy Daniels.Por el lado del republicano, el mismo se declaró "totalmente inocente" y denunció que el juicio es una "tremenda injusticia". Según detalló el presidente electo el juicio fue hecho para "dañar" su reputación en el marco de las elecciones del 2024: "Obviamente eso no funcionó".A pesar de no tener que cumplir una condena o castigo efectivo, la defensa de Trump intentó frenar el juicio por todos los medios. Es que alegaban que la inmunidad judicial concedida a un presidente en ejercicio debería extenderse a un presidente electo y así “evitar una grave injusticia y daño a la institución de la presidencia y las operaciones del gobierno federal”.Stormy Daniels, actriz de cine para adultos, aseguró que recibió pagos por 130.000 dólares semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016 para evitar que hiciera públicas sus acusaciones sobre una supuesta relación con Donald Trump. Según la fiscalía, los reembolsos de ese pago, realizados por el abogado personal de Trump en ese momento, Michael Cohen, fueron registrados como gastos legales en los libros contables de la empresa del expresidente, lo que llevó a la condena por falsificación de registros empresariales.El caso se centra en este supuesto esquema para ocultar el pago secreto y proteger la imagen de Trump como candidato. Los fiscales argumentaron que estos registros falsos violaron la ley.