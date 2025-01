El camarista Slokar cruzó a Cúneo Libarona y expresó que sus afirmaciones merecen el más enérgico repudio

El camarista federal Alejandro Slokar criticó las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien había desacreditado a Madres de Plaza de Mayo, en particular por su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.Cúneo Libarona había opinado en redes sociales: “Qué raro otra vez las Madres de Plaza de Mayo defendiendo a un sanguinario socialista y corrupto como Maduro. Cuando se trata de un dictador de izquierda que persigue, tortura y hambrea a su pueblo, miran para otro lado”. Asimismo, agregó: “Ya les cerramos todo el financiamiento a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo desde el Ministerio de Justicia. No les dejamos ni un solo kiosco a los que curran con los Derechos Humanos”.Ante las declaraciones, Slokar, quien también es director del Observatorio “Memoria y Justicia” de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), emitió un comunicado. Allí opinó que las afirmaciones del funcionario son una descalificación a la tarea histórica de las Madres y Abuelas.“Las palabras del ministro no solo agraden a una parte esencial de la memoria histórica del país, sino que también buscan desacreditar la lucha por los derechos humanos que nos define como sociedad. Estas afirmaciones deben ser merecedoras del más enérgico repudio y un llamado a la reflexión de toda la comunidad jurídica y científica”, afirmó Slokar.Luego, sumó: “Estas organizaciones son el núcleo constitutivo de la nación democrática y un emblema universal en favor de la vigencia irrestricta de los Derechos Humanos”.La polémica comenzó a raíz de un comunicado de Madres de Plaza de Mayo, quienes saludaron al Gobierno de Venezuela, respaldando la gestión de Nicolás Maduro.