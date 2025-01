Más de 500 intendentes cruzaron a Toto Caputo por su profundo desconocimiento de la Constitución Nacional

Más de 500 intendentes e intendentas de todo el país lanzaron duras críticas al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo y señalaron que el titular del Palacio de Hacienda tiene un "profundo desconocimiento" de la Constitución Nacional y las facultades que poseen los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, por impulsar la eliminación de las potestades tributarias distritales.En un duro comunicado, la(FAM) que preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, alertó que la eliminación de potestades tributarias municipales" implica lisa y llanamentePara los intendentes, las declaraciones del ministro de Economía asombran por el "profundo desconocimiento" de la Constitución Nacional, y dijeron que el funcionarioy que, afirmaron.Además, recordaron que, dijeron en un duro comunicado. Según indicaron, el recorte podría producir "un deterioro significativo en los servicios esenciales" en las que mencionaron:sin los recursos necesarios, no sólo las escuelas públicas sufrirían recortes que limitarían el acceso a una formación adecuada para las futuras generaciones, sino también los centros universitarios, que quedarían desfinanciados, dificultando el acceso a la educación superior.la falta de fondos impactaría directamente en inversiones clave como la adquisición y mantenimiento de patrulleros, cámaras de vigilancia, alarmas vecinales, paradas seguras, puntos seguros, centros de monitoreo y lectoras de patentes videovigiladas. Esto limitaría la capacidad de los Municipios de acompañar a las provincias en materia de prevención para garantizar una respuesta rápida ante emergencias y mantener la tranquilidad de las vecinas y vecinos.- Latambién se vería gravemente afectada. Los comedores, esenciales para niñas, niños y jóvenes golpeados por el ajuste nacional, quedarían desfinanciados, agravando la situación de familias vulnerables. Además, la asistencia a jubilados, incluidos los medicamentos que ya les fueron recortados, sufriría un grave deterioro. Hoy los gobiernos locales y provinciales estamos suplantando al gobierno nacional en su responsabilidad de que no le falta un medicamento a ningún jubiladola falta de recursos afectaría el funcionamiento de los centros de atención primaria, la provisión de insumos médicos esenciales y el acceso a programas de prevención y promoción de la salud.los Municipios perderían la capacidad de apoyar a emprendedores, PyMEs, comerciantes y pequeños productores, capacitaciones, cursos y ferias. Además, se limitarían inversiones clave en Escuelas de Oficios e infraestructura, como Parques Industriales y caminos rurales, perjudicando la generación de empleo y el desarrollo económico local. Esto aumentaría la desocupación, la desigualdad y frenaría el crecimiento sostenible de las comunidades.: la pavimentación y el mantenimiento de los espacios públicos se paralizarían, dejando a las ciudades en un estado de abandono.: afectaría la implementación de políticas ambientales clave, como la gestión de residuos, el reciclaje, y la protección de los espacios verdes y la biodiversidad. "Creemos en un proyecto de país que incluya en lugar de expulsar, que contenga en lugar de abandonar, que genere en lugar de achicar y volver a achicar, que se apoye en el trabajo y la productividad y no en la especulación de unos pocos, que priorice la educación como un derecho real, que privilegie la salud universal y que establezca reglas que permitan igualar oportunidades para que todas y todos tengan la posibilidad de una vida mejor", sostuvieron."A las intendentes y los Intendentes de todo el país nos preocupa la cotidianeidad y, al mismo tiempo, las políticas macroeconómicas que promueven una injusta distribución de recursos y nos alarma que la riqueza de las argentinas y argentinos se dilapide en la bicicleta financiera, en el “carry trade” y en el endeudamiento que se fuga alegremente hacia paraísos fiscales en el extranjero, hechos concretos que benefician a la casta, a la especulación financiera, a las corporaciones y la corrupción de la evasión los sectores más poderosos de la economía y que se anteponen a lo que verdaderamente deberían ser, entre muchos otros, los objetivos centrales:A) Aumentar las jubilaciones y los salarios para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados.B) Cerrar la apertura indiscriminada de importaciones, priorizando y protegiendo las economías regionales, esenciales para el desarrollo del interior del país.C) Defender la industria nacional, impulsando políticas que favorezcan su crecimiento y competitividad.D) Combatir la desigualdad en los precios de los alimentos, ya que resulta inadmisible que productos básicos como fideos, harina y leche sean más caros en Argentina que en Europa. Porque somos parte de la sociedad y vivimos el día a día codo con codo con ellos, nos preocupa cuidar el poder adquisitivo de nuestros compatriotas.dijeron., sintetizaron.Por último, le exigieron queafirmaron.