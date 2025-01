Bullrich comparó la gestión de Milei y la de Macri:"Hoy la decisión es firme, rápida, concreta y profunda"

La ministra de Seguridad,, que ocupó el mismo rol durante la presidencia de Mauricio Macri, comparó al presidente Javier Milei con el ex mandatario y remarcó que ahora "la decisión es firme"Durante una conversación con Daniel Parisini, más conocido como El Gordo Dan en el programa de streaming “El Despacho", la funcioanria comparó su experencia al frente de la cartera de Seguridad en los dos gobiernos: "“Cuando yo era ministra de Seguridad del Gobierno del presidente Macri, presenté un protocolo antipiquetes. El primer día, era el mismo que presenté después. Y lo hice a propósito. El mismo. No le cambié una palabra”, recordó y sumó con críticas a Mauricio: “En ese momento,”.En ese sentido, apuntó: “Es la dirección, la decisión, la idea y la voluntad”. “”, continuó.Si bien reconoció que “Mauricio Macri hizo muchas cosas buenas, pero en muchasAdemás, Bullrich señaló que tras la victoria de Juntos por el Cambio en las legislativas de 2021 “fue difícil romper el partido”.Sobre su relación con Javier Milei, Bullrich recordó que, desde un principio, ambos tuvieron un buen vínculo. “De hecho, muchas veces me planteó: ‘Che, vamos juntos a las PASO’, porque se notaba esa, esa cercanía”. “Después vino la campaña y yo me arrepiento de no haber seguido teniendo la misma actitud que había tenido antes.”, consideró.La ministra expresó, tras la derrota del PRO en las elecciones generales, su perspectiva de la política cambió y decidió que acompañaría a Javier Milei para romper con la “reproducción sistemática de la misma lógica corrupta”. “”, subrayó.Por otro lado, Bullrich se refirió a la baja de la edad de imputabilidad y definió la iniciativa como “fundamental”. “Presentamos un proyecto, lo hicimos junto con el Ministerio de Justicia, firmado por el presidente de la Nación. Pusimos 13 años, nos piden 14, pero nosotros creemos que hoy”, explicó."Esta ley tiene una cosa muy importante que es queporque no puede ser que un chico de 12 años mate y al otro día vuelva a su casa como si nada”, remarcó la ministra de Seguridad.Al repecto consideró que “ese chico tiene dos posibilidades: o se deprime totalmente después de haber matado a alguien o piensa que matar es normal y va a seguir matando, entonces no podés dejarlo”.