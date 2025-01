Pilar Ramírez apuntó contra Jorge Macri y con un planteo absurdo pidió eliminar de manera definitiva las PASO: "Suspender no es eliminar"

Bueno, pensé que no hacía falta explicar esto, Pilar. Para eliminar o suspender las PASO en la Ciudad, se necesitan 40 votos (de un total de 60). La ÚNICA forma de juntar 40 votos es que PRO + CC + UCR + LLA (en todas sus vertientes) + PJ + otros voten a favor. Muchos de esos que… https://t.co/BWXQBzDBjr — Darío Nieto (@DaroNieto) January 13, 2025

La jefa del bloque de diputados porteños de La Libertad Avanza,cuestionó a la gestión de Jorge Macri en su intención de suspender las elecciones primarias este año al considerar que son un gasto innecesario que debe eliminarse de forma permanente según lo plantea el Gobierno nacional.En sus redes sociales, la legisladora compartió el video donde el jefe de Gobierno de la Ciudad anuncia que enviarán la iniciativa a la legislatura y expresó:". "Mientras el Gobierno nacional busca eliminar las PASO para ahorrarnos millones de pesos,intentó deslizar.Y agregó: "Ya lo dijimos, no se puede gobernar según encuestas".Como respuesta, el diputado del PROle explicó a la representante de Karina Milei en la legislatura porteña que p, por lo que esta iniciativa depende de la voluntad de otras fuerzas políticas."Pensé que no hacía falta explicar esto, Pilar", lamentó Nieto quien le recordó que la idea de eliminar o suspender las elecciones primarias necesitan 40 votos a los que se llegan con el apoyo del peronismo, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, en conjunto con la aprobación del partido amarillo y los libertarios.. Con tu postura, las PASO no solo no se eliminarían, sino que tampoco se suspenderían, generando un gasto mayor e innecesario y los porteños tendrían que ir a votar doble", le tuvo que explicar el legislador del PRO.