"Absolutamente fuera de lugar": Francos cuestionó el comunicado del PRO por las críticas al Gobierno

El jefe de Gabinete, Guillemo Francos, se sumó a las críticas hacia el comunicado del PRO en el que se refirió a la "visión autoritaria" del Gobierno por no incluir el Presupuesto 2025 en las sesiones extraordinarias, y lo calificó de "fuera de lugar"."El Presidente (Javier Milei) está molesto con algunas consideraciones que ha hecho el PRO en su último comunicado, fundamentalmente por la no presentación del Presupuesto en extraordinarias. A nosotros nos parece absolutamente fuera de lugar", sostuvo Francos en declaraciones a radio Colonia.A pesar de haber evidenciado la molestia del Gobierno con las definiciones del PRO, el ministro coordinador dijo que "más allá de las diferencias que puedan haber tenido", la relación entre el ex presidente Mauricio Macri y Milei es "muy buena".La respuesta de Francos a las críticas del PRO se producen en medio de la tensión entre el partido amarillo y La Libertad Avanza (LLA) por las negociaciones en torno a una posible alianza electoral de cara a las elecciones legislativas.El PRO había emitido un comunicado donde valoró el llamado del Gobierno a sesiones extraordinarias del Congreso desde el 20 de enero y hasta el 21 de febrero, pero lamentó que no se incluyera el Presupuesto 2025 en el paquete de proyectos, por lo que criticó la "visión autoritaria" de la administración de LLA.