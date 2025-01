Corrupción en Uatre: se define el futuro de la obra social sindical tras un pase de manos de jueces

Tras recibir una carta documento con la que lo intimaron a no habilitar la feria para tratar en el fuero laboral la situación de Osprera, la obra social sindical de Uatre, con la advertencia de además denunciarlo en la justicia penal, el juez Mario Fera se excusó de fallar y, en su lugar, la causa recayó en el juzgado laboral de Roberto Pompa, un magistrado cercano al primero y con el que incluso compartió la Lista Celeste."En mi carácter de Juez de la Sala de Feria de esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, informo a mis colegas que, en el día viernes pasado, recibí comunicación de que me habrían sido remitidas dos cartas documento, según lo informado en una presentación efectuada por el supuesto remitente (Sr Jorge Herrera) en el Expediente N° 52107/2024 en trámite ante el tribunal; Cartas por las cuales, en cuanto aquí interesa, se solicita mi abstención de intervención en dicho expediente con un particular apercibimiento", abre el escrito presentado este lunes por Fera, que dio a conocer Infogremiales, y con el que termina expresando su excusación del caso.El pedido de habilitación de la feria para tratar la situación de la obra social es un objetivo que persigue el multidenunciado por corrupción líder de Uatre, José Voytenco. Entiende que entonces las decisiones le serían favorables. Sin embargo, como viene contando Política Argentina, desde la oposición sindical interna, denominado Movimiento de Recuperación de Uatre, consideran que el Poder Ejecutivo y la Justicia deben intervenir el gremio.Quien envió la carta documento que produjo el corrimiento de Fera fue Jorge Herrera, el Secretario General de la Seccional N* 791 de la UATRE, la de Pilar en Buenos Aires. El dirigente expuso que "no existe causal alguno que la habilitación solicitada" por Voytenco y advirtió que en caso de que obre en sentido contrario lo denunciaría ante la Justicia Criminal "por los posibles delitos de tráfico de influencia, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho, entre otros"».Ahora, con Fera fuera de carrera, las sospechas caen en el juez Pompa, su par en la sala de feria. Como se consignó, comparten espacio político judicial y "criterios" para tomar decisiones.De todos modos, es esperable que la presión por parte de la seccional Pilar continúe firme. La oposición en Uatre cree que es momento de intervenir el sindicato ante las múltiples denuncias que corren contra Voytenco. Justamente, hay pedidos de intervención que ya están en manos de Julio Cordero, el secretario de Trabajo.Como precisió Política Argentina, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió en el inicio del año una copia de al menos cuatro cartas documentos que fueron enviadas a Cordero, donde le reclaman que decrete la intervención de Uatre y nombre a un delegado normalizador. Las presentaciones hacen eje en la investigación de la justicia penal sobre Voytenco.El Movimiento de Recuperación del sindicato de los peones rurales empezó a activar una serie de notificaciones formales a la Secretaría de Trabajo de la Nación en la que le pide abiertamente que se intervenga el gremio, que se corra a las autoridades y que se designe en su lugar a un delegado normalizador.Las intimaciones reclaman que "proceda en forma inmediata a separar a las autoridades de la UATRE, designando de forma provisoria un delegado normalizador, hasta que culmine la investigación en trámite ante la Justicia Federal" que se le sigue a Voytenco, el actual titular del gremio por el manejo de los recursos del sindicato, por el cual actualmente está imputado y es investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF).