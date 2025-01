Milei busca proscribir a Cristina Kirchner con su "Ficha Limpia" pese al "vuelteo" con Macri

El presidente Javier Milei busca proscribir a Cristina Kirchner con su proyecto de "Ficha Limpia" pese al ida y vuelta con Mauricio Macri. Se trata de una de las definiciones clave que tiene la iniciativa que fue incluida en las sesiones extraordinarias del próximo lunes.De acuerdo con lo que precisaron a Infobae funcionarios al tanto del avance de esta medida, que sería enviada al Congreso en los próximos días, la redacción final de la norma contemplará el caso de la ex mandataria nacional, sobre quien pesa una pena por corrupción.El texto, que se basa en la propuesta original presentada por la diputada del PRO Silvia Lospennato, fue elaborado por el abogado Alejandro Fargosi por pedido expreso de Milei y contempla que se necesitarán condenas en dos instancias en un año que no sea electoral para no participar de las siguientes elecciones.Es tal el caso de Cristina Kirchner, quien fue condenada en 2024 y en este año entonces quedará inhabilitada para ser candidata pese a no tener condena firme de la Corte Suprema.Milei así cedió entonces a un histórico reclamo del antikirchnerismo, encabezado por el PRO y la Coalición Cívica. En una sesión donde fracasó el tratamiento del anterior proyecto de Ficha Limpia por falta de apoyo principalmente de LLA, hubo una frase que retumbó en los pasillos gubernamentales: "¡No le mientan a la gente! Quieren confrontar con Cristina Kirchner, la quieren de candidata. De esa táctica precaria de corto plazo se van a tener que hacer cargo ustedes, si la señora de Kirchner gana la elección".El proyecto de Milei contaría entonces con los votos necesarios en ambas cámaras para ser aprobado. Así, CFK no podría ser candidata ni a diputada ni a senadora en 2025.En Casa Rosada anticiparon que "si se aprueba este proyecto estaría inhabilitada para competir". Según consignaron altas fuentes de Balcarce 50 al portal El Destape, "a ella le sirve. Ella está esperando ir presa, y que la gente la vaya a buscar". "Nosotros no vamos a proscribirla sino que fue ella que se robó medio país", argumentó ante este portal un entornista del Presidente.