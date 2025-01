Milei viaja a Estados Unidos: en agenda la asunción de Donald Trump, reunión con el FMI y Davos

El presidente Javier Milei asistirá a la asunción de Donald Trump como mandatario de Estados Unidos, que se llevará a cabo el lunes en el Capitolio. Por esa razón, partirá el viernes, a las 23.59, rumbo a Washington DC, capital norteamericana.El mandatario volará junto a una comitiva reducida, integrada por la secretaria general de presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La llegada está pautada para las 10 del sábado, cuando en el territorio estadounidense los recibirá el canciller Gerardo Werthein.Más allá de viajar para presenciar el juramento del magnate en el Congreso de EEUU, Milei asistirá a la Gala Inaugural Hispánica, que se desarrollará el sábado, para recibir el premio LWS Award 2025-Titan of Economic Reform.El domingo, Milei tendrá una reunión clave con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), la búlgara Kristalina Georgieva. El Gobierno busca un nuevo préstamo del organismo para seguir adelante con el programa económico, aumentar las reservas internacionales y cumplir con la promesa de liberar el cepo cambiario.Por otra parte, tras cuatro días en Estados Unidos, el jefe de Estado tomará otro vuelo con destino a Suiza, ya que formará parte del Foro Económico de Davos. El jueves, a las 6.30, brindará un discurso.- El presidente participará de la Gala Inaugural Hispánica, donde será galardonado con el premio “LWS Award 2025-Titan of Economic Reform”.- A las 12.30 visitará el Instituto Milken, mientras que a las 15 mantendrá una reunión con la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.- A las 20 participará de la Gala 1775, donde dará unas palabras y recibirá el premio "2025 Champion of Economic Freedom”.- A las 22, asistirá a la Gala Inaugural Latina organizada por la Asamblea Nacional Hispana Republicana y el America First Policy Institute, donde dará unas breves palabras.- A las 10 asistirá a la ceremonia religiosa oficial, en el marco de la toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.- A las 11.30, estará en la ceremonia de toma de posesión de Trump, donde prestará juramento como 47º presidente de los Estados Unidos. La misma durará hasta las 14.30.- Durante la noche, participará de la Gala oficial inaugural Starlight.- A las 22 partirá el vuelo especial del presidente hacia Zurich, donde participará del Foro Económico Mundial en Davos, donde arribará a las 6 de la mañana del miércoles 22.- A las 13, Milei será entrevistado por la Agencia de Noticias Bloomberg.- A las 6.15, dará un discurso de 30 minutos en el Foro Económico Mundial.- A las 7, Milei tendrá una reunión con el CEO de Coca Cola, James Quincey, mientras que una hora más tarde participará del "Country Strategy Dialogue on Argentina" un encuentro de trabajo con directivos de empresas y holdings de los más diversos sectores y países.- A las 12.50 recibirá el "Premio Röpke" otorgado por el Liberales Institut, un centro de pensamiento liberal clásico, fundado en 1979 Zúrich, Suiza. En dicho evento disertará durante 30 minutos.- A las 17.30 partirá el vuelo especial que conducirá de regreso al Presidente de la Nación y su comitiva a Buenos Aires, donde llegará a las 9 del sábado, previa escala técnica en la ciudad de Recife, Brasil.