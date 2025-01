El Gobierno de Israel confirmó un acuerdo con Hamas y la liberación de rehenes comienza el domingo

La oficina del primer ministro israelí,, anunció este viernes que el Gabinete de Seguridad aprobó el acuerdo con Hamas y la liberación de los rehenes comenzará el domingo.La votación estaba prevista originalmente para el jueves, pero se retrasó en medio de conflictos de último momento entre Israel y Hamas, así como de crecientes divisiones sobre el acuerdo dentro de la coalición gobernante del primer ministro Benjamin Netanyahu. En sí, se necesitaba de la mayoría en ese encuentro pese al rechazo de algunos ministros de extrema derecha. Uno de ellos fue el ministro de Seguridad Nacional,, declaró que renunciaría si el Gobierno adopta el acuerdo, que calificó de “irresponsable”, aunque matizó que su partido, Poder Judío, no abandonaría la coalición con Netanyahu.Aunque Qatar y Estados Unidos anunciaron el miércoles un acuerdo de tregua en Gaza y de liberación de los rehenes israelíes tomados por Hamas, la oficina de Netanyahu había señalado que todavía se estaban cerrando los “detalles finales” y había acusado a Hamas de intentar cambiar puntos clave del alto el fuego.En un comunicado en respuesta, Hamas aseguró que “está comprometido con el acuerdo de alto el fuego, anunciado por los mediadores”. Por su parte, Basem Naim, miembro del equipo político de Hamas, dijo que no sabía a qué se refería Netanyahu sobre nuevas demandas.La tregua comenzaría a regir el domingo yEl acuerdo establece que: primero las mujeres y los niños. En una segunda etapa se sumarán mujeres soldado y finalmente los adultos mayores de 50 años y los “casos humanitarios”.(Yardem, Shiri y sus hijos Ariel de 5 años y Kfir, de 1) y también Iair Horn. Shiri y los dos niños fueron dados por muertos por la Yihad Islámica, pero no hubo confirmación oficial.Por su parte,. Además, dejaría en libertad adel 7 de octubre de 2023.Otra de las medidas es queuna semana después de la entrada en vigencia del acuerdo. Este paso es considerado clave para garantizar el paso de la ayuda humanitaria, comida, combustibles y servicios médicos a la población gazatí. Además, los militares israelíes reducirán su presencia en varias zonas de Gaza donde habrá supervisión de Qatar y Egipto de los refugiados gazatíes.La segunda fase del acuerdo, que todavía está en negociación, contempla la liberación del resto de rehenes y la retirada de las tropas israelíes, según indicó el presidente de EE.UU., Joe Biden.La tercera y última fase se centrará en la reconstrucción del territorio palestino y en la devolución de los cadáveres de los rehenes muertos.