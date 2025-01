No te pongas nervioso, ministro cosplayer": Rossi cruzó a Petri por una violación británica del espacio aéreo argentino

Rossi, sos un mentiroso, ningún avión Británico sobrevoló espacio aéreo argentino.

En el Gobierno de @JMilei cuidamos y defendemos la soberanía de los argentinos de verdad.

No hay acto más infame de entrega de soberanía que el Pacto con Iran, para garantizar impunidad a los… https://t.co/uC1rpSTLBM pic.twitter.com/ktzxpGP1IV — Luis Petri (@luispetri) January 19, 2025

No te pongas nervioso Ministro “cosplayer” y, en lugar de descalificar, trata de refutar con argumentos las excelentes y adecuadas imputaciones que te hace @grcarmonac y que yo reafirmo: el avión militar británico incursionó en el espacio aéreo de la ZEE argentina.



Y si probas… https://t.co/0tFbkGBPkf — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) January 19, 2025

Estimado @luispetri, por favor pedí que te asesoren en el @MinDefensa_Ar para no seguir pifiándola ¿Cómo vas a afirmar que el avión británico no transitó el espacio aéreo argentino si salió de #Malvinas? No solo quedas mal, además comprometés gravemente intereses soberanos https://t.co/T34FkLQl0s — Guillermo Carmona (@grcarmonac) January 19, 2025

El ministro de Defensa, Luis Petri, intentó cruzar a su antecesor en el cargoluego de que lo acusará de ceder ante Gran Bretaña por la presunta violación del espacio aéreo de un avión británico, y el exministro fue tajante: "No te pongas nervioso ministro cosplayer", le pidió.“Impecable hilo de Guillermo Carmona sobreRecomiendo su lectura hasta el final”, sostuvo el exministro, quien recuperó un hilo de X del ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico SurInmediatamente, el radical contraatacó: “. En el Gobierno de Javier Milei cuidamos y defendemos la soberanía de los argentinos de verdad”.“No hay acto más infame de entrega de soberanía que el Pacto con Irán, para garantizar impunidad a los autores del mayor atentando que sufrió la Argentina y que votaste como Diputado”, deslizó y le señaló: “Cuando fuiste Ministro llamaste ‘instructores de vuelo’ a terroristas iraníes de la Guardia Revolucionaria que ingresaron e hicieron un tour aéreo por nuestro país”.Rossi no dudó en responderle: “las excelentes y adecuadas imputaciones que te hace Guillermo Carmona y que yo reafirmo:“¿Y si probas con exigirle explicaciones a Gran Bretaña en lugar de enojarte con nosotros? O”, le cuestionó el ex ministro de Defensa.Por su parte, el exsecretario de Malvinas le sugirió a Petri que busque asesoramiento en el Ministerio de Defensa “para no seguir pifiándola”. “No solo quedas mal, además comprometés gravemente intereses soberanos”, le recordó.En esa línea le pidió: "De paso te pido otro favor, con el respeto y consideración de siempre:. "Han pasado 3 meses y seguimos esperando. Lo prometido es deuda", chicaneó para terminar.Carmona denunció que el Gobierno de Milei “renunció al control marítimo y aéreo sobre la Zona Económica Exclusiva (ZEEA)”, y que esa acción traduce “la inconveniencia de distraer a las FFAA de su rol esencial de defensa nacional, involucrándolas en la seguridad interior”.El exfuncionario le atribuye a Petri haber asegurado que elquelo hacía en “territorio internacional”, por lo que aseguró que sus dichos denotaban “desinterés por las amenazas que representan otros Estados”.“De la denuncia del hecho surge claramente quees decir dentro de las 200 millas contadas desde la línea de base costera. Decir que esa es una ‘zona internacional’ es de una irresponsabilidad inconmensurable”, sentenció.Y agregó: “. Allí Argentina ejerce soberanía sobre los recursos naturales del mar y de la plataforma continental. En materia de defensa nacional, todo lo que pase allí es relevante para la Argentina”.Por su parte, destacó la creación del sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA), en 2004, y del Comando Conjunto Aeroespacial (COCAES), en 2014, como autoridad que ejecute las reglas de protección aeroespacial.“Ante este tipo de situaciones, mediante comunicaciones con las aeronaves involucradas. Pero el régimen vigente incluso contempla la posibilidad de interceptaciones”, concluyó Carmona.