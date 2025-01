Pettovello descartó su candidatura en las legislativas: "Yo vine a gestionar, no a hacer política"

La ministra de Capital Humano,, descartó una candidatura en las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza buscará fortalecer su posición dentro del Congreso para la nueva etapa de gestión.El Presidente es bilardista", manifestó la funcionaria al ser consultada por una eventual candidatura en una extensa nota que le concedió a la periodista Liliana Franco en Ámbito donde repasó su primer año de gestión.Y destacó que desde su rol de ministra logró "eliminar a los gerentes de la pobreza” que integraban un sistema para "lucrar con la vulnerabilidad de las personas”.aseguró la funcionara.Al respecto, Pettovello, señaló que el objetivo de su cartera es “recuperar la centralidad de las familias como base del desarrollo de la comunidad”. "sin ser condicionados ni extorsionados por referentes de movimientos sociales", remarcó.Envuelta siempre en causa judiciales y denuncias en su contra, Pettovello negó las distintas denuncias contra de la cartera que conduce ante el supuesto vencimiento de alimentos que no fueron entregados a los comedores. "Sin embargo, no habiendo alimentos en mal estado y habiendo entregado, porque así lo dijo la Justicia, todos los alimentos, siguen acusándonos de apropiarnos de alimentos. A ver, ¿en qué cabeza cabe que yo quisiera apropiarme de alimentos y no dárselos a la gente? No fue así", manifestó la ministra. Nos siguen pidiendo informes de algo que la misma Justicia considera que nuestro accionar es correcto. Es difícil de entender. Tengo que dar informes mensuales de cómo nosotros seguimos entregando comida a los comedores y al mismo tiempo el juez nos dice que sigamos haciendo lo que estamos haciendo porque es correcto", explicó.