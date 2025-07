Elecciones: con pliegos reservados y sin control público, el Gobierno avanza en la licitación de la impresión de boletas

A casi cinco meses de las elecciones nacionales, nada se sabe de cómo se van a contar los votos en el recuento provisorio.



El Correo Argentino lanzó un concurso de ofertas para realizar ese servicio, pero al momento no se publicaron ni las condiciones ni el pliego técnico.



En… pic.twitter.com/eRpk0OW3rG — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) May 9, 2025

De cara a los comicios legislativos que se realizarán en octubre, el Gobierno nacional avanzó con dos de las contrataciones encargadas de administrar el escrutinio provisorio y la impresión de las boletas únicas de papel. Sin embargo, a diferencia de los años previos cuando cada partido político se encargaba de la compra de las boletas, los mecanismos elegidos por Nación para estas elecciones denotan una grave falta de transparencia, dado que el acceso a los pliegos se ve obstaculizado y que, al momento, no se informó públicamente sobre el proceso elegido.Según trascendió, ambas contrataciones fueron gestionadas por el Correo Argentino mediante licitaciones privadas, un formato más rápido pero con menos control público que las licitaciones abiertas empleadas en elecciones anteriores. En el caso del escrutinio, el servicio fue adjudicado a la empresa española Indra, contratada para casi todos los comicios nacionales desde 1997, con excepción de las presidenciales de 2019.La adjudicación a Indra se realizó a través de un proceso reservado. El Correo invitó a tres empresas a presentar ofertas en papel y a sobre cerrado. La empresa española se quedó con el contrato por unos $21.000 millones, pero no se publicaron ni los pliegos ni los detalles de las propuestas, algo que había sido denunciado por el senador Wado De Pedro tiempo atrás. La información oficial disponible apenas confirma el número del proceso y la adjudicación a Indra.En paralelo, el Gobierno avanza con la contratación de la impresión de las boletas únicas de papel, una tarea inédita a nivel nacional tras la reforma del sistema electoral. En este caso, el Correo abrió una licitación privada que sigue en curso y permite consultar los pliegos, aunque el costo final aún se desconoce. Se presentaron ofertas de al menos seis imprentas, entre ellas algunas con experiencia en boleta única en provincias como Santa Fe.Entre los argumentos oficiales para optar por licitación privada, se señaló que la idea es “unificar las instancias” bajo el Correo, responsable por ley de la transmisión de telegramas, para evitar “procesos fragmentados” y facilitar la organización. La Dirección Nacional Electoral, que en elecciones anteriores estuvo a cargo de estos contratos mediante licitaciones públicas, esta vez quedó al margen.El proceso elegido generó interrogantes porque el Gobierno de Milei fue uno de los que más cuestionó el escrutinio de elecciones anteriores. Durante 2023, La Libertad Avanza había reclamado acceder al código fuente de los sistemas de Indra y denunció sin pruebas presuntas irregularidades, aunque luego no formalizó ninguna denuncia. De hecho, la Cámara Nacional Electoral calificó esas acusaciones como “invocaciones de fraude sin fundamento”.Además de Indra, el Ejecutivo convocó a Smartmatic y a MSA, la empresa que operó las elecciones porteñas en mayo, aunque esta última no presentó oferta. La decisión final ponderó en un 60% la propuesta técnica y en un 40% la económica.La contratación de las imprentas para las boletas únicas también busca repartir la tarea entre firmas que acrediten experiencia y capacidad técnica. Entre los requisitos figura una producción diaria mínima de 65.000 m² de papel full color en un plazo de 30 días, lo que limita la competencia a un grupo reducido de proveedores. Según se conoció a través de La Nación, al menos seis empresas ya presentaron sus ofertas, entre ellas Boldt Impresores; Artes Gráficas del Litoral, vinculada al Grupo Clarín); Su Papel; New Press Grupo Impresor e IPESA Industria Gráfica, todas con antecedentes en grandes operativos de impresión.Con estas contrataciones, el Gobierno ya comprometió el pago de los servicios del Correo por el escrutinio y la impresión de boletas, aunque sin brindar detalles sobre los costos finales ni los términos específicos de las adjudicaciones. A semanas de la elección, persisten los reclamos por mayor transparencia y acceso a la información sobre estos procesos.