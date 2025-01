Trump juró como nuevo presidente de Estados Unidos: "La era de oro comienza ahora"

Tras un primer mandato entre 2017 y 2021, Donald Trump tomó posesión como el presidente número 47 de Estados Unidos, en una ceremonia de investidura que se celebró en el interior del Capitolio debido a las bajas temperaturas. "La era de oro comienza ahora", enfatizó.En su discurso, el jefe de Estado resaltó que "la riqueza va a recuperarse" y que la Defensa del país volverá a ser central durante su gobierno.El líder republicano sostuvo que "el poder de cambio está barriendo todo el país", y lanzó críticas a la administración demócrata saliente de Joe Biden, que participó de las actividades de la jornada de asunción."Tenemos un sistema de Defensa con mucho presupuesto, pero que no está preparado para las crisis de hoy. Esto termina hoy y va a cambiar muy rápidamente", subrayó Trump.El republicano habló por poco menos de media hora y sostuvo: "La balanza de la justicia será reequilibrada. El armamentismo vicioso, violento e injusto del Departamento de Justicia y del Gobierno terminará".Por otro lado, recordó el disparo que recibió en la oreja durante la campaña del año pasado y dijo que a lo largo de los últimos ocho años fue "puesto a prueba más que ningún presidente" del país. “Muchas personas pensaron que era imposible para mí realizar un regreso político tan histórico, pero como ven aquí hoy, aquí estoy”, dijo."Me salvaron la vida por una razón”, destacó Trump, y agregó: "Para hacer a América grande otra vez”.“Ahora estoy frente a ustedes como prueba de que nunca deben creer que algo es imposible de lograr. En Estados Unidos, lo imposible es lo que hacemos mejor”, enfatizó.De la ceremonia participaron los ex presidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, que se sentaron juntos. También asistieron el presidente argentino Javier Milei, la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, y el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, entre otros líderes internacionales.Entre las primeras medidas que anunció el presidente de los Estados Unidos está la declaración de la "emergencia nacional" en la frontera con México, para "detener y deportar" a inmigrantes ilegales.Según explicó, "todos los inmigrantes ilegales van a ser detenidos y deportados". "Vamos a mantener la política de ´Quédate en México´", enfatizó el líder republicano y fue muy aplaudido por los presentes.En esa línea, ratificó también que su idea es cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América. “América reclamará su lugar legítimo como la nación más grandiosa, más poderosa y más respetada de la Tierra, inspirando el asombro y la admiración de todo el mundo”, destacó, y completó: “Dentro de poco tiempo, vamos a cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América”.En tanto, aseguró que firmará en las próximas horas "una orden ejecutiva para detener inmediatamente toda censura gubernamental y restablecer la libertad de expresión en Estados Unidos”, al hacer referencia a restricciones en plataformas como TikTok.Además, anunció que para su gobierno sólo “hay dos géneros: masculino y femenino”.A nivel geopolítico, ratificó que quiere recuperar el control del Canal de Panamá. “Hemos sido tratados muy mal con este regalo tonto que nunca debió hacerse. China está operando el Canal de Panamá. Y no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá. Y lo estamos recuperando”, indicó el flamante presidente.Trump sostuvo, en tanto, que Estados Unidos quiere llegar a Marte, lo que provocó la sonrisa del magnate y funcionario Elon Musk, dueño de la empresa que organiza viajes al espacio.Junto a Musk, estuvieron Sundar Pichai de Google y el propietario de Amazon, Jeff Bezos, además del dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, entre otros.