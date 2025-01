La Unión Europea instó a Donald Trump a reconsiderar la decisión de retirar a Estados Unidos de la OMS

Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea lo llamó a que reconsidere su anuncio y consideró la decisión de “inquietante”.y confiamos en que considere todo esto antes de la retirada formal”, manifestó, portavoz comunitaria de Salud quien agregó que para “ser resilientes a las amenazas globales de salud global” se necesita “cooperación global en el área de salud”.En ese sentido, señalaron que “"Aprendimos la lección. Vimos que los virus no se detienen en las fronteras y que necesitamos cooperación global en el área de salud”, recordaron."Siempre hay espacio para mejorar, pero nos gustaría involucrarnos en una posible reforma de la OMS. Necesitamos una solución común para los problemas comunes y si queremos reformar la OMS tenemos que estar comprometidos con ella”, sumó Hrncirova durante conferencia de prensa.La decisión de Trump no sorprende, ya que durante su primer mandato y en plena pandemia de coronavirus también decidió que su país se retirara del organismo internacional, aunque luego sufrió el virus y le costó su relección que terminó perdiendo contra Joe Biden. El ex presidente estadounidense había revocado la retirada de EE.UU de la OMS en 2021.Tras las críticas de Trump por los aportes estadounidenses a la organización, Hrncirova señaló que la Comisión Europea tendrá que analizar con sus socios la situación. ””, completó.