"Nazismo en EEUU": uno de los analistas políticos más importantes del país advirtió sobre los gestos de Elon Musk

El analista político Mario Riorda expresó su preocupación ante los recientes gestos realizados por Elon Musk durante un discurso de celebración de la toma de posesión de Donald Trump, un evento que generó controversia en las redes sociales. Riorda, un destacado consultor político, señaló que estos gestos, en particular el levantamiento del brazo de Musk, podrían estar vinculados a simbolismos problemáticos, como los utilizados por regímenes autoritarios, particularmente el nazismo. Riorda subrayó que "un pedacito de un discurso no es contexto", y señaló que es fundamental considerar el contexto político y cultural para interpretar estos gestos.

Un pedacito de un discurso no es contexto, es una simple edición de contenidos. Contexto es un entorno político, histórico o cultural para darle sentido a hechos. Es apoyar a fuerzas ultras como AfD en Alemania o contenidos cuestionablemente democráticos https://t.co/8AMWQ2yXUe — maRIO rioRDA (@maRIOrioRDA) January 21, 2025

Musk defendió su acción en las redes sociales, argumentando que los comentarios que lo vinculaban con el nazismo eran excesivos y afirmando que "el ataque de 'todos son Hitler' ya cansa". Sin embargo, la controversia no pasó desapercibida, y varios analistas, como Claire Aubin y Ruth Ben-Ghiat, historiadora especializada en el fascismo, destacaron la similitud del gesto con símbolos utilizados por movimientos de extrema derecha, generando un debate en torno a la creciente inclinación política de Musk hacia la derecha.El incidente también generó reacciones diversas entre los seguidores de Musk, con algunos defendiendo que el gesto no tenía connotaciones nazis. Andrea Stroppa, confidente cercano a Musk, publicó que el gesto se debía interpretar simplemente como una expresión de cariño por parte del empresario, quien tiene autismo, y no como una referencia al nazismo.El gesto se enmarca en un momento en que Musk ha comenzado a vincularse cada vez más con políticas de derecha, respaldando a partidos ultraderechistas como el AfD en Alemania y Reform UK en el Reino Unido. A pesar de las críticas, algunos grupos, como la Liga Antidifamación, defendieron a Musk, afirmando que el gesto fue un error involuntario y no un acto de apoyo a los nazis.