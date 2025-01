Jorge Macri anunció el nuevo Sistema Integrado de Movilidad Urbana para la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad pone en marcha el nuevo Sistema Integrado de Movilidad Urbana, en el marco de la transformación del área de Infraestructura, que cambiará de nombre y pasará a llamarse Ministerio de Movilidad."Queremos estar dentro de las 10 mejores ciudades del mundo en materia de movilidad", enfatizó Jorge Macri en conferencia de prensa .El plan de transporte demandará un desembolso de USD 700 millones para la compra de 214 vagones nuevos de subte, 20 TramBuses eléctrico, sistema multipago para colectivos y obras en la autopista Dellepiane. No habrá extensión de las líneas del subterráneo. Se renovará 16 estaciones de subte y el total de las 18 estaciones de la red Premetro.Los TamBuses, por su parte, generarán conexiones entre puntos determinados y pasarán por lugares estratégicos, como San Martín, Parque Lezama, Retiro, Constitución y Ciudad Universitaria.Al respecto, Macri aseguró que "es la inversión mas importante de los últimos 7 años" y garantizó que esta compra "va a terminar las discusiones que llevan mucho tiempo, como el tema de algunas formaciones que llegaron a la Argentina con asbesto".Entre los avances que propone este nuevo sistema, el jefe de Gobierni porteño resaltó: "Queremos extender al premetro en la zona sur de la Ciudad. Queremos más seguridad, con cámaras en las 31 líneas de la Ciudad, y más comodidad, para que puedas pagar como quieras, como ya se está haciendo en el subte de la Ciudad"."Este es uno de los primeros anuncios que delinean la Ciudad del futuro que queremos", manifestó Macri.Por otro lado, destacó la remodelación de las líneas de colectivo, además de la renovación del sistema de pago. También la equipación del sistema de control que disminuye los eventos de tránsito, parte del plan de reordenamiento del mismo que ya viene realizando, por ejemplo, cambiando giros a la izquierda o habilitando el Paseo del Bajo para autos los fines de semana.El fin del proyecto es el de reordenar la gestión sobre la movilidad ciudadana en el ámbito de la Capital Federal. El rediseño abarcará todo el sistema de circulación, desde el tránsito vehicular particular y las 31 líneas de colectivo que traspasó Nación al Ejecutivo porteño en 2024, hasta las autopistas que rodean la Ciudad y el sistema de subte-Premetro. También abarcará los 311 kilómetros de ciclovía que diariamente utilizan 300 mil personas.El plan contempla cuatro ejes ordenadores. El primero y principal será el subte y el Premetro para el cual se destinarán u$s370 millones con el fin de adquirir vagones nuevos para renovar las líneas A, B y C. "Todas las unidades serán cero kilómetro y con aire acondicionado", adelantaron desde el gobierno porteño.