Longobardi reveló que Karina Milei lo hizo echar de radio Rivadavia

#Medios | "Había una presión de parte de Karina Milei": Marcelo Longobardi expuso los detalles detrás de su despido de Radio Rivadavia. pic.twitter.com/fQRvQrMszb — Política Argentina (@Pol_Arg) January 22, 2025

Tras su escandalosa salida de radio Rivadavia, el periodista Marcelo Longobardi reveló que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo hizo echar de la emisora. A fines de 2024, el reconocido conductor ya había denunciado “aprietes” y “censura” del gobierno de Javier Milei., reveló Longobardi en diálogo con “Algún día lo sabrán”, por el canal de YouTube de Cenital.Y aclaró: “Me lo confesó en el sentido de decir ‘bueno no te preocupes’”.“Después se armó toda una, con muchos insultos de parte de Milei”, confesó y remató: “Milei me llegó a llamar en un tuit a mí y a Carlos Pagni hijos de puta”.En este marco, indicó que "el asunto estalló el día en que entrevisté a Hugo Alconada Mon", quien denunció en radio Rivadavia a Andrés Vásquez, el nuevo titular de la DGI, por tener un patrimonio no declarado."Me echaron exactamente dos días después, en términos peores de los que me echó Cristóbal López de Radio 10", subrayó."La radio tenía alguna manera de echarme de modo más elegante.", precisó el periodista.