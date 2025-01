Stolbizer: "No hay mayor ataque a la libertad que hacerlo contra quien piensa diferente"

La diputada nacional del partido GEN, Margarita Stolbizer, expresó su firme rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei contra aquellos que tildaron de nazi a Elon Musk, tras el controvertido gesto del empresario en la asunción de Donald Trump. En sus declaraciones, Stolbizer subrayó que “no hay mayor ataque a la libertad que hacerlo contra quien piensa diferente”, cuestionando la actitud del presidente hacia sus opositores y lo que consideró un uso irresponsable de su poder.

Nadie debería buscar hasta el último rincón a nadie, nadie debería temblar por ser buscado, nadie debería decirle hijo de puta a nadie. Mucho menos un Presidente en Democracia. La verdad, pocas veces leí un texto más nazi que este. Argentina, país donde vivimos millones de… https://t.co/IHh3gpgCHH — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) January 22, 2025

Stolbizer señaló que las palabras de Milei, que instaron a la confrontación y a la persecución de quienes criticaban a Musk, no deberían ser toleradas en una democracia. “Nadie debería buscar hasta el último rincón a nadie, nadie debería temblar por ser buscado, nadie debería decirle hijo de puta a nadie. Mucho menos un Presidente en Democracia. La verdad, pocas veces leí un texto más nazi que este”, expresó la legisladora, calificando el discurso como un “desquilibrio” y un claro ataque a la libertad de pensamiento.La diputada hizo énfasis en la necesidad de respetar la diversidad de opiniones en un país democrático, haciendo un llamado a no tolerar el odio desde las más altas esferas del poder. “Argentina, país donde vivimos millones de personas buenas, respetuosas y respetables, no puede tolerar los desequilibrios de quien nos representa. Basta de usar su poder para sembrar odio”, agregó Stolbizer, destacando que “todo tiene un límite”.