Rebaja de retenciones is the new dólar soja: ¿Milei vende como éxito fiscal un cebo para la liquidación?

Pero se configura con un "cebo" temporal, una especie de dólar soja libertario, para conseguir dólares que atemperen la caída de reservas

"lo mismo que hizo el kirchnerismo con el ´dólar soja`"

La baja de retenciones seria una buena noticia si fuera definitiva, pero no lo son. Asi es lo mismo que hizo el kichnerismo con el "dolar soja", una "invitacion coactiva" a liquidar rapido para que ingresen dolares, sino te aplico de nuevo las alicuotas altas. O sea, SON LO MISMO — Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) January 23, 2025

El Gobierno de, en bocas de, anunció una, en un contexto en el que viene de congelar las chances de eliminar pronto el cepo cambiario, de búsqueda de tomar más deuda con el FMI para intentar lograr lo anterior y en la antesala de una reunión que se preveía picante con la Mesa de Enlace y sus reclamos a una administración que apoyan pero que no les cumplió una sola promesa.“Producto de la consolidación del superávit financiero que fue posible gracias al esfuerzo de los argentinos y al riguroso plan económico ortodoxo que aplicó el ministro Caputo, el Gobierno bajará las retenciones al campo. Se va a reducir la alícuota a los principales cultivos y se van a eliminar las retenciones a las economías regionales. Es un trabajo que se viene haciendo especialmente desde el último trimestre de 2024″, vendió el vocero presidencial, con el ministro de Economía a su lado.En concreto, se bajarán desde el próximo lunes pero sólo hasta fines de junio las retenciones a los principales cultivos como la soja (poroto), que pasará del 33 al 26% y sus derivados que bajarán del 31 al 24,5%. También se reducirán los derechos para la exportación para el trigo (12 a 9,5%), la cebada (12 a 9,5%), el maíz (12 a 9,5%), el girasol (7 a 5,5%) y el sorgo (12 a 9,5%).Para acceder a la "rebaja" temporaria, los productores deberán liquidar a los 15 días de presentar la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), sin obligación de embarque, que se mantiene por 360 días de dicha presentación.En el caso de las economías regionales, había productos con alícuotas residuales de retenciones que serán llevadas a cero de manera permanente. Es el caso de exportaciones tales como azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, foresto industria y arroz, entre otras.Según fuentes del ministerio de Economía,El Poder Ejecutivo no aclaró de dónde sacará los recursos, como le exige a la oposición cada vez que propone alguna política pública que requiere de fondos, como aumentar las jubilaciones.La trampa en el anuncio es que, dado que se trata de una rebaja temporal y que además está atada a liquidar rápidamente, se trata de tal como consignó el diputado nacional de la UCR"Una ´invitacion coactiva` a liquidar rápido para que ingresen dólares, sino te aplico de nuevo las alicuotas altas. O sea, SON LO MISMO", escribió el dirigente formoseño.A lo que apuntó es, sin dudas, a que. Es que el cepo no se toca pero para sostener la bicicleta financiera de tener la brecha corta y los dólares financieros controlados, se están quemando billetes verdes "a lo loco"."Hay una situación particular en el campo producto de la sequía y la baja del precio de los commodities, por lo que van a bajar temporariamente las retenciones a los principales cultivos", dijo Caputo. Y aclaró: "No podemos hacerlo de manera permanente porque no hay recursos".Así, el titular del Palacio de Hacienda habló de sequía y de cotizaciones en baja, pero no dijo nada del atraso cambiario. El mismo gobierno que devaluó de manera brutal ni bien asumió pero ya borró con el codo todo ese "esfuerzo".Analistas de distinta extracción ideológica analizaron en redes sociales que, no por casualidad,. Si no alcanza el carry trade, la falta de reservas aprieta y el FMI no se decide a dar fondos frescos, la rebaja de retenciones is the new dólar soja.