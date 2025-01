Ley de igualdad ante la ley: el Gobierno impulsará un proyecto para eliminar el cupo trans y la figura de femicidio

eliminar los cupos de género y de discapacidad (especialmente el cupo trans en el Estado), la Ley Micaela, el DNI no binario y la tipificación de “femicidio” en el código penal.

El presidentepone en marcha su batalla cultural contra la agenda woke y buscará presentar en medio del período ordinarioSegún trascendió en diferentes medios periodísticos el proyecto se llamay buscaráNo habrá modificaciones sobre el aborto y el matrimonio igualitario.La iniciativa se empezó a planear a mediados del año pasado y, tras la inauguración de sesiones que hará el Presidente, según consignó El Destape. En ella trabajan el asesor presidencialjunto a su equipo, liderado por la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo,La idea es eliminar todas aquellas normas de discriminación positivas. ", explicaron fuentes cercanas al proyecto a El Destape y dieron el ejemplo de que sólo se emitieron 1200 DNI no binarios. "No puede ser que el Estado como se le antoja le dé un beneficio a una minoría".Al respecto aclararon que no será sólo para iniciativas de género sino también para a. No hacemos 'esta sí y esta no'". "Todos los argentinos tenemos igualdad ante la Justicia y el Estado", subrayaron.