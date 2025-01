En medio de la interna con Milei, Villarruel pierde a su directora de DDHH: renunció Claudia Rucci al Senado

presentó la renuncia al cargo de Directora General del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, al que había sido nombrada por la vicepresidenta. Así, la vice pierde una aliada en su búsqueda de abrir causas a montoneros en medio de las diferencias con el presidente Javier Milei.Mi agradecimiento a todos con los que compartimos el esfuerzo en pos de que los Derechos Humanos sean de todos y para todos! Muchas gracias!", informó Rucci en su cuenta de X.La funcionaria ha tenido participación en diferentes actividades de Villarruel en el Senado por la iniciativa de la denominada "" que defiende la teoría de los dos demonios durante la década de los ‘70.Así, en medio de sus diferencias con el Presidente, Villarruel pierde a una dirigente de su entorno. Meses atrás, la ex directora se había referido a la pelea de ambos: ", dice lo que piensa entonces de pronto dice las cosas que dice, que a mi me causan gracia, pero seguramente a Milei no", había dicho.Y había valorado sobre la vicepresidenta: “No son diferencias de fondo. Ella tiene otra forma de hacer política, es más contenedora, puede ver al otro, puede escuchar al otro".