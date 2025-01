"No soy un abusador entonces...": los repudibles dichos del biógrafo de Milei sobre la autopercepción de género

#Declaraciones | La aberrante reflexión de Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei que fue denunciado por abusar de su hija de 4 años, sobre la "autopercepción" de los pedófilos.



💬 "Yo, que tengo 49 años y quiero tener sexo con un menor, me autopercibo de 8 y no soy un abusador". pic.twitter.com/5WsW8Ix9qf — Política Argentina (@Pol_Arg) January 24, 2025

Tras el polémico discurso de Javier Milei en el Foro de Davos y el reciente anuncio de la derogación de la figura de femicidio, la Ley Micaela, el DNI no binario y los cupos de género femenino y trans, Nicolás Márquez, biógrafo oficial de Javier Milei, realizó una repudiable "reflexión" en televisión sobre la ideología de género., dijo el escritor en diálogo con La Nación +.Márquez es el cerebro detrás del giro ultraconservador de Milei. Se lo conoce por sus almuerzos con Astiz y por tener una íntima relación con Victoria Villarruel que terminó mal.También cree que la homosexualidad es una enfermedad, que la dictadura fue una guerra ganada al terrorismo y lo idolatra al dictador chileno Augusto Pinochet.A principios de 2025, el biógrafo y amigo de Milei recibió numerosas críticas por sus dichos contra Esteban Bullrich, quien padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA): “Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad, que ojalá puedas superar”.En abril de 2021, el ex funcionario macrista anunció que padecía ELA, una enfermedad crónica degenerativa que afecta las neuronas y la médula espinal y hacer perder el control muscular.